Kerstkaarten duurder door toename online bestellingen

Beeld van bergen oud papier bij een papierverwerker. Beeld Vincent Jannink

Drukkerijen en papierproducenten waarschuwen voor de stijgingen nu de tekorten op de papiermarkt aanhouden, meldt de NOS.

Vooral het tekort aan papierpulp is een van de oorzaken van de verwachte prijsstijging. Vanwege het toegenomen webwinkelen moet er veel meer papierpulp worden gebruikt voor het maken van verpakkingskarton en is er op de papiermarkt nu een tekort aan. Papierpulp wordt ook gebruikt in luiers, wc-papier en wenskaarten.

Volgens Wouter Haan van drukkerij Reclameland is papier 15 procent duurder geworden doordat de energie, de mensen, de inkt en het vervoer uit China de afgelopen tijd in prijs zijn gestegen. Een doorrekening van die prijsstijging komt uiteindelijk ook terecht bij de consument, aldus Haan tegen de NOS. Zo kunnen tijdschriften, kerstkaarten en kalenders om die reden duurder worden.

Eerder deze zomer veroorzaakte het tekort aan papierpulp al problemen met de levering van schoolboeken. Leesboeken worden ook minder gedrukt vanwege het tekort.