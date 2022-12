Kerstavond nog ver weg voor flatbewoners Slotermeerlaan na grote brand

De brand zelf is niet heel groot, maar veel bewoners van de voormalige seniorenflat moeten worden geëvacueerd. Beeld Michel van Bergen

De brand ontstond in de meterkast in de kelder van de voormalige seniorenflat, waar nu voornamelijk studenten wonen. Aanvankelijk werd door de brandweer gesproken van een ‘zeer grote brand’. Dat had niet te maken met de omvang van het vuur, maar met het aantal woningen en de grote rookontwikkeling. “De brand zelf was niet heel groot,” meldde een woordvoerder ter plaatse. “Maar we hadden veel mensen nodig om alle bewoners te controleren op de gevolgen van de rook, en om woningen te ontruimen.”

Er was veel rookontwikkeling in het gebouw, het vuur was wel betrekkelijk snel onder controle. Het is onduidelijk wanneer de bewoners terug naar hun woning kunnen. Op de begane grond en eerste verdieping is veel rookschade. Ook zijn door de brandweer veel voordeuren ingebeukt, om te controleren of er nog mensen waren. Bewoners hebben te horen gekregen dat het mogelijk nog een week duurt voordat de elektriciteit hersteld is.

‘Heel eng’

Voorlopig mag nog niemand het pand betreden. “Ja, flink balen,” zegt Jelmer Verheij. Hij staat, een paar uur nadat hij zijn woning uit moest, op de stoep, wachtend op meer informatie. Hij woont op de vierde verdieping. Toen het brandalarm afging drong de ernst van de situatie nog niet tot hem door. “Ik heb nog twintig minuten binnen gezeten, pas toen werd het me duidelijk dat dit serieus was. Hij moest zich een weg banen door de rook op de gang. “Ik kon niks meer zien, heel eng.”

Bart van Geet (18), die in een woning op de derde verdieping woont, lag praktisch net te slapen toen hij gewekt werd door het brandalarm. “Ik had een feestje gehad op het Leidseplein, en was pas om 08.00 ’s ochtends thuis. Toen het alarm afging, bleef ik eerst liggen: we hebben hier al zo vaak vals alarm gehad. Tot ik toch maar in de appgroep keek, en bleek dat er wel iets aan de hand was.”

‘Vooral moe en brak’

Hij kon via de fietsenstalling naar buiten. Nu zit hij, capuchon over zijn hoofd en met drie tassen vol kerstinkopen - “Dat moest ik nog doen, dus ik ben maar de stad in gegaan” − te wachten tot hij wat meer informatie krijgt. “Ik hoor iets over opvang in een zaal met veldbedden, maar ik ga naar m’n ouders, daar kan ik de komende dagen wel slapen.” Of hij geschrokken is? “Ik ben vooral moe. En brak. Op een brakheidsschaal van nul tot tien een negen.”

Ook Marlijn van der Veen, die op de vijfde verdieping woont, is de komende dagen voor overnachting aangewezen op familie en vrienden. “Maar ik mag nog van geluk spreken, mensen op lagere verdiepingen zijn harder getroffen.” Ze hoopt even naar haar woning te mogen om wat spullen op de halen, maar de agenten voor de deuren laten voorlopig niemand naar binnen.

Ondertussen rijden busjes van kluslieden af en aan om provisorisch de ingebeukte voordeuren te maken. Door het bluswater, over glasscherven van gesneuvelde ruiten en langs zwartgeblakerde kozijnen lopen ze naar binnen. Het is 16.00 uur, maar voor de vele bewoners die op de stoep staan, is kerstavond nog ver weg.

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Slotermeerlaan #Amsterdam-NieuwWest. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 24 december 2022

