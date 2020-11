Kerst volgens OMT-regime of tafelen met Mona Keijzers moeder?

Kerstshow in Tuincentrum Osdorp. Gezien de hoge besmettingscijfers is versoepeling van de coronamaatregelen ver weg. Beeld Mariette Carstens/HH

Er gebeurde donderdag rond 21.45 uur iets interessants op televisie. Bij Nieuwsuur zat Jaap van Dissel te vertellen dat hij ‘somber’ was over kerst. De daling van het aantal vastgestelde coronabesmettingen stagneert en daarom is het zeer de vraag of maatregelen voor de feestdagen versoepeld kunnen worden, zei de RIVM-directeur. Ietsje later zat op het andere publieke net staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aan tafel bij Op1. Zij vond dat al die experts ‘voorzichtig’ moesten zijn met dit soort pessimistische voorspellingen, want haar moeder had haar die week bezorgd opgebeld en gezegd: ‘Mona, je laat me toch niet alleen zitten met kerst?’

Het was een perfecte illustratie van de situatie waar we in verkeren. Een botsing van werelden ook: de kille realiteit van een, zoals Van Dissel zei, ‘geniepig virus’ dat zich maar niet laat beteugelen versus de niet te stillen menselijke behoefte weer een beetje normaal te kunnen doen. Een realiteit van besmettingsrisico’s, mortaliteitscijfers en ic-bezettingen tegenover het droevige vooruitzicht van een eenzame kerst.

Beloning niet in zicht

Maar hoe graag de meeste Nederlanders het ook willen: de kans dat families de feestdagen samen door kunnen brengen is uiterst klein. Waar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aanvankelijk nog een beloning voor goed gedrag in het vooruitzicht stelden, is daar nu de besmettingscijfers nauwelijks meer dalen of zelfs stijgen, vrijwel geen aanleiding toe. Bovendien, zo rekende Van Dissel bij Nieuwsuur voor, vallen kerst en oud en nieuw bijzonder ongelukkig voor een virus dat een incubatietijd van ongeveer vijf dagen heeft. Als mensen elkaar tijdens het kerstdiner aansteken zijn ze op oudejaarsavond zelf besmettelijk en kunnen ze het virus weer aan anderen doorgeven. “Sla kerst maar een jaartje over,” zei ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers afgelopen week al.

Alleen, geen detail, Van Dissel en Gommers gaan niet over het wel of niet versoepelen van maatregelen, daarover beslist het kabinet. En in het kabinet zitten politici, onder wie drie lijsttrekkers die in de verkiezingsstand staan, plus een staatssecretaris wier moeder eenzaam en bezorgd is. Zij zullen geneigd zijn rekening te houden met het sentiment in het land. Zo kondigde de Britse premier Boris Johnson, nooit te beroerd om het volk naar de mond te praten, deze week aan dat de coronamaatregelen in de vijf dagen rond kerstmis worden versoepeld.

De druk groeit om ook de Nederlandse samenleving sowieso enig ‘perspectief’ te bieden. Na negen maanden van beperkingen is men het beu, en het einde is nog niet in zicht. Toch zei premier Rutte vrijdag dat een versoepeling met kerst niet waarschijnlijk is. De uiteindelijke keuze maakt het kabinet pas op 8 december bekend. Nu al worden de contouren zichtbaar van hoe de samenleving zich richting het verlossende vaccin zal worstelen.

Tsunami

Zelfs als het reproductiegetal R onder de 1 is gezakt zal het nog maanden duren voor het aantal besmettingen tot onder de kritische grens van 1200 per dag ligt. Dat is in lijn met eerdere voorspellingen over de ‘tweede golf’ van het virus: in plaats van de relatief korte maar hevige vloedgolf in het voorjaar zou er een tsunami op ons afkomen waarbij de piek weliswaar minder hoog is, maar waarbij het water maar blijft komen.

Een vriendelijkere metafoor was die van het ‘dansen met het virus’: soepel meebewegen en zorgen dat je de controle niet verliest. Dat komt er plat gezegd op neer dat we ook in 2021 aanmodderen. De regels zullen soms wat worden aangescherpt, om de teugels af en toe weer een beetje los te laten.

Tot een totale lockdown zal het niet komen, maar het volledig loslaten van de beperkingen zit er ook niet in. Ondertussen zal het volk om de zoveel tijd bestraffend worden toegesproken en dan weer een compliment krijgen. Het kabinet zal nog maanden schipperen tussen de werelden van de virologen en medici en die van de moeder van Mona Keijzer.