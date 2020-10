Kerken laten maximaal 30 mensen binnen, bezoekers mogen niet zingen

Kerkgangers komen aan bij de Hersteld Hervormde Kerk in het diepgelovige dorp Staphorst. Beeld ANP

Maandag overlegde de minister met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Dit weekend ontstond nog opschudding over drie kerkdiensten in Staphorst, waar per dienst 600 bezoekers welkom waren. De kerkgangers zongen – wat volgens de rijksoverheid wel mag in de kerk, mits men afstand houdt en goed ventileert – en droegen geen mondkapjes. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) benadrukte dat de kerk volgens hem ‘niet het goede voorbeeld geeft’.

In de Amsterdamse Westerkerk mochten zondag meer dan 30 mensen de dienst bijwonen, zei voorzitter Jeroen Kramer eerder maandag in Het Parool - maar bij het hanteren van een veilige afstand passen dan ook 400 mensen in het pand. Amsterdamse moskeeën besloten al eerder maatregelen te nemen, zoals het annuleren van de vrijdagmiddaggebeden of het geheel sluiten van de moskee voor drie weken.