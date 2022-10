Kentering op energiemarkt: gas en elektriciteit goedkoper voor consument

Het hoofdkantoor van Eneco. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Eneco is de eerste grote energieleverancier die zijn klanten een beetje laat profiteren van de scherpe daling van de gasprijs op de internationale markt. Dat de energieprijs voor consumenten zou gaan dalen was onvermijdelijk. Op de TTF – de Europese handelsbeurs – is gas sinds de prijspiek eind augustus ruim 60 procent goedkoper geworden.

“De trend is dalende,” beaamt Rianne de Voogt van Eneco. Bij Eneco krijgt elke maand een groep klanten een nieuw tarief dat drie maanden geldig is. Voor de Enecoklanten die per 1 november de nieuwe tarieven krijgen, betekent dat nog altijd een stijging in hun energiekosten.

Ze gaan 3,17 euro per kubieke meter gas betalen en 79 cent per kWh elektriciteit, maar die prijzen zijn respectievelijk 22 en 5 cent minder dan de ‘oktobergroep’ voor de kiezen kreeg. De groep Enecoklanten die per 1 december nieuwe tarieven krijgt, zal de prijzen waarschijnlijk nog verder zien dalen. “Maar niets is nog met zekerheid te zeggen, we zijn die energie nu aan het inkopen.”

Herstel

Ook bijvoorbeeld Budget Energie verlaagde het variabele gastarief afgelopen week van 2,72 euro per kubieke meter naar 2,61 euro. De twee andere energiereuzen, Vattenfall en Essent, maken naar verwachting eind november hun nieuwe tarieven per 1 januari bekend.

“Dit is toch een beetje een kentering. Het lijkt structureel dat de prijzen lager zijn. Ze waren ook absurd hoog met 3 euro per kuub in de groothandel. Dus je ziet nu een herstel. Het verbaast me niet als de prijzen nog verder dalen,” zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool.

Zuiniger met energie

De Europese gasprijs staat inmiddels op het laagste niveau in vier maanden. Dat komt doordat er meer aanvoer is. Tankers met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bereiken Europa en dat wordt nog meer als Duitsland komend halfjaar nieuw lng-terminals opent. Noorwegen krikt de export van gas op. Ondertussen daalt de vraag door het zachte herfstweer en zijn consumenten veel zuiniger met energie dan voorheen én de gasopslagen zitten al vol.

Er lijkt ruimte voor meer prijsdalingen. Eind juni was de inkoopprijs voor gas op ongeveer hetzelfde niveau als nu en toen rekende Budget bijvoorbeeld 30 cent minder dan nu. De prijs zal evenwel niet razendsnel zakken want de gasvoorraden zitten vol met duur gekocht gas en energiebedrijven zullen dat tegen hoge prijzen verkopen.