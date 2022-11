Kenneth Taylor en Xavi Simons: deze spelers neemt Louis van Gaal mee naar het WK in Qatar

Kenneth Taylor in actie. Beeld Paul Meima/Pro Shots

Ook Ajacieden Davy Klaassen, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Jurriën Timber zijn door de bondscoach geselecteerd. Brian Brobbey en Devyne Rensch ontbreken op de lijst van Van Gaal.

De meest opvallende namen in de selectie zijn Justin Bijlow (Feyenoord) en Xavi Simons (PSV). Simons zat nog nooit bij Oranje, ook niet in de voorselectie. Van Gaal liet Bijlow de afgelopen keren thuis. De doelman van Feyenoord keepte op 13 november 2021 tegen Montenegro zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Sindsdien ontbrak hij vanwege blessures of omdat de bondscoach de andere potentiële WK-gangers in actie wilde zien. Desondanks zit Bijlow in de WK-selectie, net als Andries Noppert (SC Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax). Mark Flekken (SC Freiburg) ontbreekt op de lijst.

De lijst met verdedigers van Oranje kent weinig verrassingen. Alleen Jeremie Frimpong mag misschien als opvallend worden gezien. De rechtsback van Bayer Leverkusen zat al eens in de voorselectie, maar moest destijds geblesseerd afhaken. Nu gaat hij mee als back-up voor Denzel Dumfries, de onbetwiste man aan de rechterkant.

Ook oud-Ajacied Noa Lang gaat mee naar Qatar. De aanvaller van Club Brugge miste de laatste twee Nations League-duels met Polen en België door een enkelblessure, maar Van Gaal was daarvoor al overtuigd van zijn kwaliteiten.

Afvallers

Oud-Ajacied Ryan Gravenberch (Bayern München), Guus Til (PSV), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Arnaut Danjuma (Villarreal) laten weten dat zij niet worden opgenomen.

Doelman Jasper Cillessen (NEC) ontbreekt eveneens in de selectie. De 63-voudig international zou zwaar teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling vanuit Zeist. De voormalig Ajacied was de enige keeper in de voorselectie met ervaring op een eindtoernooi.

Dit is de volledige selectie voor het WK in Qatar: Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen) Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Internazionale), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) Middenveld: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax). Aanval: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (Club Brugge)

