Keijzer: ‘Tegen Baudet zou ik zeggen: Ga je mond spoelen’

Mona Keijzer. Beeld ANP

In haar verklaring is ze er helder over, het feit dat zij als vrouw de strijd wil aangaan met partijgenoot Hugo de Jonge (CDA) speelt een grote rol: “Alle vrouwen, meiden, vriendinnen, schoondochters, kleindochters, iedereen moet zien dat dit mogelijk is.”

Waarom is dat van belang?

“Omdat ik kan laten zien dat het tijd wordt voor een vrouwelijke CDA-leider, voor het eerst in de geschiedenis. Vrouwen moeten kunnen zien: als ik dat wil worden, dan kan dat. You can’t be what you can’t see. Dus het wordt van nu af aan zichtbaar.”

Waarom bent u een betere kandidaat dan Hugo de Jonge?

“Dat vind ik een prachtige vraag, maar dat ga ik niet doen. Die ga ik niet beantwoorden.”

Waarom niet?



“Omdat we allebei lid zijn van een prachtige partij en ik wil graag zeggen waarom ik dit wil doen, wat mij geschikt maakt.”

Wat is dat dan?



“Ik heb jarenlange ervaring in de Tweede Kamer. Als woordvoerder zorg, als woordvoerder asiel. Ik houd mij als staatssecretaris bezig met bedrijven, met innovatie. Ik heb mij ingezet voor ouderen, voor kinderen. Ik neem jarenlange ervaring mee op gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau. De komende verkiezingen gaan over zorg en economie en op die gebieden heb ik bewezen wat ik kan. Ik ben benaderbaar, ik kan het verschil maken. Het CDA heeft echt iets te kiezen. Daarom zeg ik: wees wijs, kies Mona.”

U staat voor een wat conservatievere koers dan De Jonge?

“Ik ben een ruimdenkend conservatief met een sociaal hart. Dat ben ik en blijf ik.”

Wat houdt dat in, bijvoorbeeld?



“Nou, veranderen om het veranderen hoeft van mij niet. Ik zit toch anders in elkaar. Ik heb volgens mij laten zien uit welk hout ik gesneden ben. Alles wat ik doe, doe ik goed. Dus we gaan ervoor.”

Eén verschil is helder: u sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet uit, terwijl De Jonge dat wel doet op basis van uitlatingen van Baudet die racistisch worden geacht.



“Als ik zie wat Baudet wel eens zegt, zou ik hetzelfde tegen hem willen zeggen als ik wel eens tegen mijn kinderen zeg: joh, ga je mond eens spoelen. Zo praat je niet. Dat vind ik gewoon ongepast. En wat hij zegt over de Europese Unie en de Navo, daar schaadt hij gewoon Nederlandse belangen. Tegelijk zeg ik ook: partijen uitsluiten moet je ook niet doen. dat geldt ook voor de PVV. Dat gaat mij veel te ver. Want dat betekent dat je jezelf uitlevert aan linkse partijen om mee samen te werken. Zoals de PvdA. Ik ben veel meer geïnteresseerd in waarom mensen op Baudet zouden willen stemmen. Ik heb zelf namelijk in Volendam gezien dat als er een alternatief is met het CDA, dat mensen daarvoor gaan. Daar wil ik op inzetten.”

Wat worden belangrijke punten, wat u betreft?



“We zouden wat meer waardering moeten hebben voor onze buitengewoon innovatieve landbouw. En ik word er boos van als ik zie dat mensen onverzekerd aan het werk zijn.’’

U bent verder niet bang dat een interne strijd om het lijsttrekkerschap de partij kan beschadigen?

“Nee, ik doe dit niet voor het eerst, hé? In 2012 nam ik het op tegen Sybrand Buma en ook die strijd is buitengewoon goed verlopen. Op mij kun je rekenen om dat nog een keer goed te doen.”



Het kan zonder moddergooien?



“Aan mij gaat het niet liggen.”

De Jonge heeft al de steun van een aantal partijprominenten. U niet. Hoeveel kans maakt u?



“Heel veel. Ik ben er voor iedere CDA’er die van aanpakken is. Voor iedere gewone CDA’er die iemand zoekt die voor hen door het vuur gaat, ben ik er.”