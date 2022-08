Kazerne Zoutkamp wordt noodopvanglocatie voor aanmeldcentrum Ter Apel

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nacht na nacht slapen honderden mensen buiten het aanmeldcentrum. Beeld ANP

Vrijdagavond zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat Defensie een locatie beschikbaar zou stellen. Tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp moet de speciale noodopvanglocatie komen, schrijft RTV Noord. Er zouden 500 tot 700 opvangplekken beschikbaar zijn. Defensie gaat helpen met de opbouw. Wanneer de locatie in gebruik wordt genomen is nog niet bekendgemaakt.

De nieuwe opvanglocatie is bedoeld als wachtportaal om de druk van het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, schrijft de regionale omroep. Het is geen nieuw asielzoekerscentrum maar een ‘doorstroomlocatie’.

Voor het eerst in zes weken tijd sliep zo goed als niemand buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bijna vijfhonderd mensen hadden zondagnacht een onderkomen. In onder andere Zwolle, Doetinchem, Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen werden mensen opgevangen.