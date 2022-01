Kazachse president geeft troepen toestemming zonder waarschuwing te schieten

Beeld REUTERS

De Russische militairen moeten onder meer strategische objecten beveiligen en de Kazachse regering helpen de orde te handhaven. Ondertussen gaat het geweld in de Kaukasusrepubliek onverminderd door.

Volgens het Russische persbureau Tass werd donderdag tot diep in de nacht geschoten in het centrum van Almaty en zou het gebouw van een televisiezender in brand staan. Ook op vrijdagochtend melden journalisten dat er gevochten wordt in de stad.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev zei vrijdagochtend in een televisietoespraak dat hij het leger opdracht heeft gegeven om zonder waarschuwing te schieten als de ongeregeldheden doorgaan. Hij zei niet met de demonstranten te zullen onderhandelen en dat wie zich niet overgeeft, ‘vernietigd zal worden’. Volgens Tokajev wordt Almaty bedreigd door ‘20.000 bandieten’.

Hij bedankte zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin voor diens snelle beslissing om ‘vredestroepen’ te sturen. Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CVVO besloot 2500 militairen naar Kazachstan te sturen, nadat Tokajev om hulp had gevraagd.

‘Gewapende criminelen’

De protesten in Kazachstan braken uit nadat de prijs voor lpg begin dit jaar werd verdubbeld. Tokajev heeft dat teruggedraaid, maar de demonstraties gingen door en richtten zich steeds meer tegen de gevestigde politieke orde.

Volgens de officiële cijfers zijn 26 ‘gewapende criminelen’ door de autoriteiten om het leven gebracht. Donderdag meldde een woordvoerder van de politie al dat ‘tientallen aanvallers werden geëlimineerd’ nadat actievoerders probeerden overheidsgebouwen binnen te gaan.

Moskou ziet de onrust in Kazachstan als een ‘van buitenaf geïnspireerde poging om de veiligheid en integriteit te ondermijnen,’ luidde een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vredestroepen hebben het recht wapens te gebruiken als zij worden aangevallen door ‘gewapende bendes’, stelde het secretariaat van het CVVO.