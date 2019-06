Kassastoring AH verholpen, tientallen winkels weer open

Zelfscankassa’s werken wel Beeld ANP

De storing werd ontdekt toen de eerste winkels rond achten de deuren openden en de kassa’s niet aan de praat kregen. Alleen via de zelfscan konden de klanten hun boodschappen halen. In de winkels die geen zelfscan hebben, konden mensen niet terecht, zo laat woordvoerder Anousjka Aspeslagh weten. De Albert Heijn-to-go was wél gewoon open. Daar staan andere kassa’s die niet met een storing kampten.

De supermarktketen heeft inmiddels een oplossing gevonden voor de landelijke kassastoring. In tientallen winkels kunnen klanten inmiddels weer normaal aan de kassa afrekenen.

Op de website allestoringen.nl stroomden de meldingen binnen. Eerder stond de teller al op meer dan driehonderd klachten. Twee weken geleden was er ook al een grote storing bij de supermarkt. Toen werkten de pinautomaten niet en konden klanten alleen contant afrekenen.

#ah @albertheijn gesloten ivm landelijke storing kassa's. AH to Go Arnhem Centraal was wel open. pic.twitter.com/mR5KmNNdRY Francois Walter