Kappers mogen weer open: ‘We gaan mensen weer helpen zichzelf te worden’

Kappers mogen vanaf 11 mei weer open, mits ze zich aan strenge veiligheidsmaatregelen houden. Saloneigenaars reageren dolblij. ‘Wij zijn geluksbrengers, we gaan mensen weer helpen zichzelf te worden.’

De protocollen om klanten en kappers te beschermen zijn opgesteld door kappersbranchevereniging Anko en goedgekeurd door het kabinet. “We hebben enorme hygiënemaatregelen genomen,” zegt Gonny Eussen, woordvoerder van Anko. “Dit is eigenlijk het protocol dat we een tijd geleden al hebben voorgelegd om op een veilige manier weer open te kunnen gaan.”

Het protocol schrijft voor dat iedereen met klachten thuis moet blijven en verplicht dat handen, gereedschap en de werkvloer regelmatig worden gewassen. Ook bij de kapper geldt de 1,5 meter afstand; enkel op het moment van knippen is er een kleinere afstand tussen de kapper en de klant. Verder mag per tien vierkante meter winkeloppervlak er maximaal een klant aanwezig zijn en mag er uitsluitend op afspraak worden geknipt.

Over het gebruik van mondkapjes stelde Rutte in de persconferentie woensdagavond dat ‘een check vooraf veel risico’s wegneemt’. “Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken,” zei hij. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft extra onderzoek gedaan naar het gebruik van mondkapjes in de kappersbranche en concludeert dat het niet noodzakelijk is.

‘Stevige maatregelen’

Directeur Merel Venneman van Provalliance, van onder andere Team Kappers en BrainWash, kijkt ernaar uit dat de 350 bij hen aangesloten kapsalons weer open kunnen. “Ik denk dat ik namens alle kappers in Nederland spreek dat ik ernaar uit kijk dat we weer open kunnen. Het was natuurlijk een heel zorgwekkende periode voor heel kappersland.”

Ook klanten staan te wachten om weer mooi gemaakt te worden, vertelt Venneman. “Kappers zijn geluksbrengers. Klanten voelen zich beter als hun haar mooi zit, wat dat betreft hebben we een grote maatschappelijke rol. We gaan mensen weer helpen zichzelf te worden.” Het afgelopen weekend heeft Provalliance een service aangeboden waarbij mensen zich konden inschrijven op een lijst om meteen aan de beurt te zijn wanneer de maatregelen zouden versoepelen. Ruim 50.000 mensen zich al ingeschreven.

Daarbij worden zelfs stevigere maatregelen getroffen dan in het protocol voorgeschreven wordt. “We hebben voor al onze salons een grote hoeveelheid chirurgische mondkapjes beschikbaar gemaakt. Zelfs wanneer het niet formeel afgedwongen is, verwachten wij dat medewerkers en klanten zich dan comfortabeler voelen.” Ook volgt Provalliance de 1,5 meter afstand-regel en de hygiënemaatregelen strikt. “Na iedere klant worden het kappersgereedschap, de werkplek en alle gedeelde ruimtes en dingen als de balie en pinautomaat schoongemaakt. Voor elke knipbeurt krijgt de klant een schone kapmantel.”

Liquiditeitsproblemen

Zeventig procent van de kappers heeft liquiditeitsproblemen door de gedwongen sluiting, stelt Anko. “De loonkosten worden vergoed, maar andere kosten als huur lopen gewoon door.” Ook nu de kappers weer open mogen, zal het gemis aan omzet niet direct ingehaald kunnen worden. Eussen: “We kunnen niet sneller knippen, maar hooguit de openingstijden iets verlengen.” Omdat er minder klanten in een salon kunnen komen, zal ook daardoor de omzet lager zijn. “De branchevereniging pleit nog voor een extra pakket met maatwerk voor de kappers.”

Provalliance gaat met formules werken waarbij behalve de veiligheid, ook het maximaliseren van de omzet wordt gewaarborgd. “We hebben roosters gemaakt waardoor er de openingstijden breder zijn,” vertelt Venneman. “Onze kappers stellen zich heel flexibel op waaruit blijkt dat iedereen graag weer aan de slag wil. En natuurlijk zijn er ook onder hen zorgen en onzekerheid; we gaan voor zowel onze werknemers als onze klanten onze uiterste best doen.”