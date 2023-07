Kapitein Fremantle Highway wilde een helikopter voor bemanning, maar de kustwacht zei: ‘Dat gaan we nog niet doen’

De crewleden van vrachtschip Fremantle Highway zaten als ratten in de val. Met de minuut ontstond er meer rook en werd het heter aan boord van het vrachtschip. In overleg met de kustwacht liet de kapitein zijn crew van boord springen – met fatale gevolgen. Dit was de scheepsramp van minuut tot minuut.

Als midden in de nacht ter hoogte van Ameland brand uitbreekt op een autocontainerschip is nog niet duidelijk hoe hevig het zal worden. Er varen wel meteen twee reddingssloepen de Noordzee op, want een mayday-melding geeft een schipper niet zomaar. Er woedt brand in 8 elektrische auto’s, waar er 25 van aan boord zijn, is de eerste melding die via de marifoons over en weer gaat tussen de commandopost in Harlingen en de reddingsschepen. Eén auto zou ontploft zijn.

Schade aan het schip zelf is er niet. Geen van de 23 bemanningsleden uit India is gewond. Zorgen gaan wel uit naar de hellingshoek: de Fremantle Highway is acht graden gekanteld door verschuivende lading.

Het marifoonverkeer tussen de hulpdiensten is online gearchiveerd en terug te luisteren. Er zitten wat gaten in, er klinkt veel ruis tussendoor en lang niet alle communicatie gaat over hetzelfde kanaal. Maar daar hebben de hulpdiensten zelf ook last van: “De communicatie is zeer stroef,” zegt een van hen aan het begin van de ochtend.

Gewonden worden aan wal gebracht bij Lauwersoog. Beeld ANP/EPA

01.30 uur

De situatie wordt snel nijpender aan boord. Na 01.30 uur wordt duidelijk: er moet rekening worden gehouden met een evacuatie. Met enige moeite vinden de reddingsschepen het brandende schip. Het vuur is buiten niet of nauwelijks te zien. “Ik zie helemaal geen flikker,” klinkt het eerst nog. Als de redders arriveren hangt het schip nog schever: in een hoek van zo’n tien graden. “De motor is al uitgevallen.”

De kustwacht houdt contact met de kapitein van het vrachtschip. “Het laatste bericht is dat er geen toegang is tot de reddingsboten voor de personen aan boord,” krijgen de reddingsboten te horen. “Aan stuurboordzijde neemt de temperatuur snel toe. Maar ze kunnen naar geen enkele reddingsboot.”

De kapitein wil graag dat een helikopter zijn personeel komt oppikken. De kustwacht: “Momenteel gaan we dat nog niet doen.” Omdat ze nog enige bewegingsvrijheid aan boord hebben en ‘visueel’ hebben hoe de brand zich verspreidt. Voor 02.00 uur stijgt al wel een heli met vier personen op vanaf Schiphol. “Als we ter plaatse zijn, probeer ik de situatie verder in te schatten,” laat de piloot weten.

02.15 uur

Het vuur breidt zich snel uit, het wordt heter en er ontstaat meer rook. Sommige personeelsleden krijgen ademhalingsproblemen. “Ze bereiden zich voor om het schip te verlaten,” is het bericht rond 02.15 uur. Met de kustwacht wordt afgesproken dat de mannen van boord kunnen springen. In het water kunnen ze dan worden gered door de drie schepen die er inmiddels in de buurt liggen, de Anne Margaretha en de Koning Willem I van de KNRM en de Hurricane van rederij Noordgat.

Beeld Kustwacht

Die kunnen niet in de rook liggen, dus er moet vanaf de bakboordzijde worden gesprongen. De kustwacht geeft de berichten door aan de kapitein, die zijn personeel instrueert. Ze moeten zorgen dat hun reddingsvest goed zit en hun locatie-responder aanstaat. Als de Anna Margaretha dichtbij genoeg ligt, krijgt de kapitein groen licht voor de man die alleen achterop het schip staat. De man springt en wordt veilig aan boord van de Hurricane gebracht.

De helikopter is onderweg, maar het kan nog even duren voor die er is, is het volgende bericht aan de kapitein. Als zijn personeel het veilig vindt, mogen er meer mensen het water in springen. Die staan echter op een andere plek dan hun collega even daarvoor. Het is er wel dertig meter hoog, zou een kustwachtmedewerker later zeggen. De crew ziet geen andere optie. “Ik zie al enkele personen met hun benen over de reling hangen,” meldt een hulpverlener vanaf een ander schip. Hij ziet de ‘jumpers’ vervolgens gaan. Eén voor één.

Dit keer gaat het een stuk minder goed. Als de nummer vier springt, komen vanaf de reddingsboten zorgelijke signalen over de toestand van de springers. Ze zijn er ernstig aan toe. Het schip blijkt op deze plek te hoog. Eén bemanningslid komt letterlijk schuimbekkend aan boord van de Koning Willem I. “Hij heeft zo snel mogelijk medische assistentie nodig,” wordt naar de wal geroepen. Na de zevende ‘jumper’ wordt de evacuatie rond 03.00 uur gestaakt.

03.00 uur

“Het is te hoog om te springen, er zijn te veel gewonden,” krijgt de kapitein te horen. De kustwacht kan niet inschatten hoeveel rook er is en hoe heet het is, maar de ongeveer zestien overgebleven personeelsleden besluiten zelf in een hoek aan de stuurboordzijde te wachten. Er vliegen twee helikopters die er over vijf minuten moeten zijn. Eén daarvan heeft een medisch specialist aan bord. Ze krijgen het verzoek zo veel mogelijk bemanningsleden op te pikken.

De ‘jumpers’, zoals ze steevast genoemd worden, zijn er het slechtst aan toe. De heli zet de medisch specialist af op de Koning Willem I, die vervolgens volle vaart richting Lauwersoog vaart. Daar worden zeven ambulances opgeroepen. De heli zet ondertussen de eerste vijf mensen veilig aan wal en vliegt nog een keer terug om de overige bemanningsleden te redden.

Als iedereen veilig van boord is, wordt het wat stiller op de marifoon. Passerende schepen krijgen nog een waarschuwing: pas op voor het onbemande schip in de vaargeul, dat langzaam richting zuid-zuidwest drijft.

05.00 uur

“Wat zijn de plannen?” is tegen 05.00 uur de vraag. Inmiddels is duidelijk dat één persoon is omgekomen, maar de rest is veilig aan wal gebracht. De reddingsoperatie zit erop. De hulpdiensten zijn echter nog lang niet klaar. In de loop van de dag wordt duidelijk dat de brand nog dagen kan woeden. Hulpdiensten kunnen zich opmaken voor een volgende monsterklus: het voorkomen van een milieuramp.

Dit verhaal is gemaakt op basis van marifoonverkeer tussen de kustwacht, reddingsboten en de verkeerscentrale Brandaris. De kustwacht was woensdag onbereikbaar voor vragen over de reddingsoperatie.