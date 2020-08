Kantorenmarkt in zwaar weer: bedrijven hebben minder ruimte nodig

De Amsterdamse Zuidas. Beeld ANP

Accountants- en adviesorganisatie KPMG onderzocht hoe bedrijven wereldwijd omgaan met de coronapandemie. Aan het onderzoek deden vijftig Nederlandse bedrijven mee. Een van de uitkomsten is dat zeven op de tien bedrijven verwachten minder kantoorruimte nodig te hebben.



De belangrijkste reden is dat bedrijven het thuiswerken hebben ontdekt. In eerste instantie werd er noodgedwongen thuisgewerkt, om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten. De vrees was dat thuiswerken tot minder productiviteit zou leiden, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Thuiswerken

Zowel werknemers als werkgevers zien veel voordelen in thuiswerken. Bedrijven investeren daarom volop in digitale communicatie. Eerder gaven 25 grote werkgevers in Nederland al aan dat er in de toekomst meer thuisgewerkt zal worden. De regering verlengde het advies om thuis te werken wanneer dat mogelijk is.

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat thuiswerken een blijvertje wordt. En dat heeft grote gevolgen voor de kantorenmarkt. Zo is de beurskoers van Jones Lang Lasalle, een vastgoedfonds dat vooral in kantoren belegt, met bijna de helft gedaald sinds de corona-uitbraak. CBRE, dat ook voornamelijk in kantoren belegt, zag de beurswaarde met een derde afnemen, meldt beleggingsfonds Optimix in zijn nieuwsbrief.

Beleggers denken dus dat de kantorenmarkt een klap gaat krijgen. Minder vraag naar kantoorruimte zal tot meer leegstand leiden en daarmee tot lagere huurprijzen. Dat vreet aan de inkomsten. Vastgoedfondsen die in winkels beleggen, doen het nog slechter. Die daalden de afgelopen maanden met meer dan de helft in waarde.

Winkelpanden

Fysieke winkels hebben het ook moeilijk. Mensen kopen steeds meer online en die trend zet door, is de verwachting. Winkeliers hadden hier al serieus last van onlineconcurrentie, maar die druk is door de lockdown en 1,5 metermaatregelen in hun zaken alleen maar verder toegenomen. Dat betekent dat er blijvend minder vraag komt naar winkelruimte.

Optimix wijst erop dat kantoorpanden nog wel een andere bestemming kunnen krijgen. Zo worden leegstaande panden omgebouwd tot appartementen. Het is echter veel moeilijker om voor winkels en zeker winkelcentra een andere bestemming te vinden.

Winkels en kantoren zijn de verliezers in deze coronatijden, woningen zijn juist belangrijker geworden vanwege het thuiswerken. Huizenprijzen en huren hebben daarom totaal niet te lijden onder de crisis. Beursfondsen die in woningen beleggen, zagen hun koersen stijgen.