Kantelpunt in zicht, aan het doemscenario maakt het kabinet geen woorden vuil

Groundhog Day op het Binnenhof. De gebruikelijke cyclus is weer afgewerkt: eind vorige week OMT-beraad gevolgd door Catshuisoverleg, daarna het uitlekken van de besluiten en ver­volgens de persconferentie van premier Mark ­Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Ook de sombere boodschap klinkt ­bekend.

Nieuw is dat het kabinet verder kijkt dan tot het einde van deze maand en niet langer de schijn ophoudt dat de wereld er over twee ­weken misschien heel anders uitziet. Het kan wel tot mei duren voordat het steeds knellender korset van de lockdown echt losser kan. En nog tot de zomer voordat we afscheid nemen van ‘het grootste gedeelte’ van de maatregelen. Al zijn vanaf eind deze maand beperkte versoe­pelingen mogelijk voor onder meer het hoger ­onderwijs en de horeca.

Piek op de ic’s

In zijn nieuwste Kamerbrief over de corona­crisis schetst De Jonge drie mogelijke scenario’s voor het vervolg. De eerste twee zijn die waar iede­reen op hoopt. Daarin blijven de vaccins goed werkzaam en is de naleving van alle beperkingen redelijk op orde. Ook dan is er volgens de berekeningen van het RIVM en OMT halver­wege volgende maand nog wel een piek in de ic-opnames. In het basisscenario zijn dat er met 1500 nog net iets meer dan tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020, toen het er ruim 1400 waren. Vanaf eind mei ontstaat dan ruimte voor verdergaande versoepelingen.

In het tweede scenario in de Kamerbrief verloopt de opmars van de besmettelijkere Britse variant wat trager, zijn er geen grote tegenvallers in de leveranties van coronavaccins en heeft het heropenen van de scholen weinig invloed op het aantal nieuwe besmettingen. De piek op de ic’s pakt lager uit en al eerder in het voorjaar kan een geleidelijke terugkeer naar het ‘oude normaal’ beginnen.

Kantelpunt

In scenario 3 werken de vaccins niet goed tegen de mutaties die het klassieke corona­virus hebben verdrongen en die nog besmettelijker zijn dan de Britse variant. Het heeft geen zin meer mensen nog te vaccineren met de bestaande vaccins. Bovendien nemen protesten tegen alle beperkingen toe en verdwijnt het gevoel van ­urgentie bij het bestrijden van de crisis. Er volgt een vierde golf in de tweede helft van het jaar en de vaccins moeten worden aangepast om effectief te zijn. Ondertussen moet een dialoog op gang komen over de vraag hoe de samen­leving leefbaar blijft als nog veel langer lockdownachtige maatregelen nodig zijn om overbelasting van de zorg te voorkomen.

Aan dat doemscenario maakten Rutte en De Jonge gisteravond geen woorden vuil. Zij hielden het erop dat ‘het kantelpunt nadert’. De Jonge: “Mijn hoop is dat we op de drempel van de zomer afscheid kunnen nemen van de beperkende maatregelen.”

Wel waarschuwde hij dat dit staat of valt met de bereidheid de regels na te leven. “Want voor je het weet zit je in de situatie dat je de zorg weer gierend overbelast hebt.”