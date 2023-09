Kans op zeldzame regionale hittegolf in september

Beeld Bert Verhoeff/ANP

Dinsdag word het op veel plaatsen 27 tot 30 graden en woensdag wordt het met 30 tot 31 graden nog wat warmer. Donderdag en vrijdag zorgen wolken ervoor dat de temperatuur lager uitkomt en wordt het 27 tot 29 graden. Vanwege een hoge luchtvochtigheidsgraad voelt het broeierig aan. Tropische dagen in september zijn zeldzaam. Weeronline verwacht dat er komende week warmterecords sneuvelen.

De kans is 40 procent dat het uitdraait op een regionale hittegolf, waarvan sprake is als het regionaal minstens vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer is. Tot een officiële hittegolf, wanneer het ook op het hoofdmeetstation in De Bilt vijf dagen 25 graden of warmer is, komt het volgens Weeronline waarschijnlijk niet.

Hittegolven komen in september zelden voor. Het gebeurde vijf keer eerder sinds het begin van de metingen in 1901: in 1906, 1947, 1991, 1999 en 2016. Een officiële septemberhittegolf is nog nooit voorgekomen.