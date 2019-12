Kans op zeer dichte mist rond jaarwisseling, zonnetje op Nieuwjaarsdag

Auto's rijden door zeer dichte mist op de A2 nabiij Amsterdam. Beeld anp

De omstandigheden worden volgens het weerinstituut verergerd door het vuurwerk. De kans op zeer dichte mist met weinig zicht lijkt voorlopig het grootst in het noordoostelijke deel van het land. Ook in het midden van het land is er kans op plaatselijke mist.

De temperaturen lopen op oudjaarsdag uiteen van 3 tot 8 graden celsius. Er is geen regen voorspeld.

Nieuwjaarsdag begint op veel plaatsen mistig, vooral in het noorden. In de loop van de dag lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door. Voor Amsterdam is een temperatuur tussen de 4 en 8 graden celsius voorspeld.