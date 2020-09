Kans op nazomer: volgende week mogelijk 25 graden

De zon maakt deze week nog regelmatig plaats voor een regenbui, maar volgende week zien de verwachtingen er een stuk beter uit. De kans bestaat zelfs dat het dan 25 graden wordt in Nederland.

“Het is nog best ver weg, maar we zien dat de kans op warmer weer sowieso toeneemt,” zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. “We krijgen met lekker weer te maken, vrij veel zonneschijn, en het blijft droog."

De kans dat het ergens in het land 25 graden of meer wordt volgende week, is nu 60 procent.

Deze week blijft het eerst lekker weer, al zal er woensdag en donderdag ook sprake zijn van wat bewolking en ‘vrij veel regen’. Donderdag wordt het dan weer droog en vrij zonnig, met temperaturen van 19 tot 21 graden: iets bovengemiddeld voor de tijd van het jaar.

In ieder geval zijn de kansen op een mooie nazomer dus nog niet verkeken. Volgens Damen hoort het ook wel bij het Nederlandse klimaat. “Maar september kan alle kanten op. Een paar jaar geleden hadden we zelfs 30 graden in september, terwijl we hier een paar weken geleden nog een storm hadden. Dat hoort een beetje bij het septemberweer.”