Kans op ernstige corona bij kinderen is miniem. Waarom wordt vaccineren dan toch overwogen?

Beeld ANP

Het is voor veel ouders die zelf het coronavaccin namen een dilemma: zou ik mijn kind de prik ook laten nemen? Grofweg kun je stellen dat hoe ouder iemand is, hoe groter het risico is op ernstig verloop van het coronavirus. Bij gezonde jonge kinderen is dat gevaar dan ook erg klein, blijkt uit de statistieken.

Toch oordeelde het CBG donderdag in navolging van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA positief over het inenten van 5- tot 12-jarigen met Pfizer. “De voordelen zijn groter dan de risico’s, vat CBG-voorzitter Ton de Boer het advies samen. “Onze conclusie is dat het vaccin kinderen goed beschermt tegen corona, en dat de kans op bijwerkingen klein is.”

Basis gelegd

Het CBG geeft dus een positief advies voor álle jonge kinderen, en niet alleen zij die door onderliggende ziektes als diabetes of hartafwijkingen meer risico lopen. “Daarmee zeggen we niet dat alle kinderen gevaccineerd moeten worden,” benadrukt De Boer. “Die afweging moet de Gezondheidsraad hierna maken. Met dit advies wordt wel een basis gelegd om zo'n besluit te kúnnen nemen.”

Juist omdat gezonde kinderen een uiterst kleine kans hebben op het krijgen van ernstige corona, is lang niet iedereen voorstander van een inentingscampagne onder deze doelgroep. Zo is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde tegen. Voorzitter Karoly Illy, ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), vindt dat door de kleine risico's het individuele belang voor een kind ontbreekt.

Een collectief belang zou er misschien wel kunnen zijn. Vaccinatie van kinderen zou de verspreiding van het coronavirus in Nederland kunnen remmen. Toch is dat aspect niet meegenomen in het advies van het CBG, zegt De Boer. “Dit is puur een individuele beoordeling per kind. Zaken als de bijdrage die aan de groepsimmuniteit kan worden geleverd, zijn niet meegenomen.”

Weinig ernstige klachten

Tot nu toe belandden er slechts zo'n veertig kinderen zonder onderliggend risico met corona in de Nederlandse ziekenhuizen; het overgrote deel daarvan had geen ernstige klachten, meldde NRC vorige week. Zelfs in die wetenschap wordt vaccinatie bij kinderen door het CBG dus niet afgeraden. De reden, volgens De Boer: het aantal zware bijwerkingen door vaccinatie is naar verwachting nóg lager dan de voorspelde ernstige gezondheidsschade zonder vaccinatie.

Het virus kan er bij kinderen in zeldzame gevallen namelijk ook toe leiden dat het immuunsysteem op hol slaat, waardoor organen kunnen worden beschadigd. Dit is het multisystem inflammatory syndrome in children (MISC-C). Wat glashelder is, stelt De Boer: “Dat voor kinderen met onderliggende klachten de voordelen van een vaccin natuurlijk veel groter zijn. Zij lopen een hoger risico.”

Oordeel

De Gezondheidsraad is nog bezig met het advies over het vaccineren van jonge kinderen. Daarbij wordt het bredere plaatje - zoals de vraag of inenten helpt om het virus er in Nederland onder te krijgen - wél bekeken. Wanneer de raad met een oordeel komt is volgens een woordvoerder nog niet bekend.

In onder meer Israël, de Verenigde Staten en Oostenrijk wordt het vaccin al ingezet bij jonge kinderen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei vorige week nog geen voorstander te zijn. “Als iedereen boven de twaalf doet wat gevraagd wordt, hoeft het onder de twaalf niet.”