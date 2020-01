Kankerpatiënt leeft na diagnose steeds langer

VUmc Cancer Center. Beeld ANP

Toen de Nederlandse Kankerregistratie begon, leefde 43 procent van de mensen vijf jaar na de diagnose nog. Dat is inmiddels gestegen tot 65 procent, blijkt uit overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie.

Bij vaak voorkomende soorten borstkanker, huidkanker en prostaatkanker leeft zo’n 90 procent van de patiënten na vijf jaar nog. De kans dat kanker na die periode terugkomt, is vrij klein.

Immuunsysteem

Kankerpatiënten hebben steeds vaker baat bij nieuwe behandelingen die gebruikmaken van hun eigen afweer. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Urologie Bart van Bezooijen: “Je verandert je immuunsysteem zo dat het kankercellen gaat aanvallen en je eigen cellen zo min mogelijk.’’

Dankzij die ‘immunotherapie’ krijgen patiënten veel minder chemische troep in hun lichaam, die bij de traditionele chemokuren nog wel nodig is. Ook worden kankers vaak in een eerder en minder dodelijk stadium opgespoord.

De kans om de ziekte vijf jaar te overleven is in de afgelopen decennia fors toegenomen bij prostaatkanker (van 62 naar 89 procent), borstkanker (van 74 naar 88 procent), nierkanker (van 51 naar 64 procent), slokdarmkanker (van 8 naar 23 procent) en longkanker (van 12 naar 20 procent).

Te weinig communicatie

Ondanks de enorme vooruitgang is er niet bij alle kankersoorten reden tot optimisme, stelt het Kankercentrum. “Bij kleine kankers worden veel minder vorderingen geboekt,” zegt Thijs Merkx, bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat heeft er volgens verschillende wetenschappers mee te maken dat voor de veel voorkomende kankers vaak meer onderzoeksbudget is.

Wat volgens Merkx ook meespeelt: “Kleine kankersoorten worden in veel ziekenhuizen door het hele land behandeld. Soms weten artsen zelfs niet bij wie ze moeten zijn voor een zeldzame kanker. Sommige artsen zijn wel in een zeldzame kanker gespecialiseerd, maar dat wordt dan nog onvoldoende gecommuniceerd. Als je dat zo laat, blijft de overlevingskans van die patiënten voortkabbelen. Dat is onacceptabel.”