Kankerfederatie luidt noodklok: ‘Richt noodhospitalen voor coronapatiënten op’

De NFK doet ook een beroep op Nederlanders om zich aan de maatregelen te houden om het coronavirus in te dammen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Omdat ziekenhuizen vanwege de behandeling van coronapatiënten de reguliere zorg afschalen, voltrekt zich een stille ramp voor mensen met een levensbedreigende ziekte als kanker, stelt de NFK. “We zijn in een nationale crisis beland en lijken af te stevenen op een rampscenario voor alle mensen met een levensbedreigende ziekte.”

NFK roept de overheid dringend op om rigoureus in te grijpen: “Richt Covid-hospitalen in en coördineer de zorg nationaal.” Het leger en het Rode Kruis zouden daarbij kunnen helpen, aldus de belangenorganisatie. “Beide partijen hebben de expertise om snel te handelen en om in crisissituaties de benodigde logistiek goed te organiseren en te coördineren.”

‘De rek is eruit’

Semi-urgente zorg, zoals de kankerzorg, zou ook zoveel mogelijk gecentraliseerd moeten worden. “Op die manier kan alle beschikbare zorgcapaciteit in Nederland optimaal worden ingezet.”

NFK vreest al maanden voor onvoldoende capaciteit voor de reguliere zorg. De federatie zegt het ministerie van VWS verschillende keren te hebben opgeroepen om capaciteits- en escalatieplannen te maken voor de kankerzorg. “Hier is geen gehoor aan gegeven. Ziekenhuizen zijn ieder voor zich voorbereidingen gaan treffen en dit lokale handelen is simpelweg ontoereikend voor het managen van een serieuze crisis als deze.”

De NFK doet ook een beroep op Nederlanders om zich aan de maatregelen te houden om het coronavirus in te dammen. “In de zorg wordt keihard gewerkt, de rek is eruit.”

De NFK is niet de enige die een noodsignaal afgeeft op de dag dat het aantal Covid-besmettingen opnieuw fors is gestegen. Ook OMT-lid Diederik Gommers maakt zich zorgen over de reguliere zorg. Hij pleit zelfs voor een totale lockdown om de nieuwe opmars van het virus te stuiten.