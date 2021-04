Kandidaat-voorzitter Bosma: ‘Zijn wij echte parlementariërs of spelen we het?’

Volgens Bosma stelt de plicht om informatie te verschaffen aan de Tweede Kamer, zoals dat in artikel 68 van de Grondwet is geregeld, ‘bitterweinig voor’. In de praktijk, zegt de PVV’er, krijgt de Kamer geen informatie omdat alleen een minderheid daarom vraagt. “Kamerdebatten zijn toneelstukjes geworden. Veel ministers weten al wat een Kamerlid gaat zeggen. Dan had een debat ook via de mail gekund.”

Bosma stelt dat de Kamer ‘al heel lang op een trein richting irrelevantie’ zit. “Zijn wij echte parlementariërs of spelen we het?” Hij zei te vrezen dat het parlement straks te vergelijken is met themapark waar mensen Romeinen spelen. “Leuk voor de toeristen, maar relevant voor niemand.”

Een groot deel van de Tweede Kamer ziet weinig in Bosma als Kamervoorzitter, omdat zijn PVV-leider Geert Wilders de Kamer eerder een ‘nepparlement’ noemde en met weinig respect spreekt over de rechtsstaat. “Geen lid van de PVV, nooit geweest ook,” reageerde Bosma met een knipoog. De PVV heeft immers maar één lid, Wilders zelf. Ook roemde Bosma de huidige Kamervoorzitter Arib, waarop hij ‘enorm gesteld’ zei te zijn.

Bosma is één van de drie kandidaten. Hij was de tweede kandidaat-Kamervoorzitter die zich mocht voorstellen aan de Tweede Kamer en diens vragen kon beantwoorden. Eerder beet Vera Bergkamp (D66) de spits af. Zij wil ‘partijpolitiek kleurenblind’ zijn als ze tot Kamervoorzitter wordt gekozen. “Ik sta hier namens de firma-Bergkamp, niet namens D66.”

Onafhankelijk

Bergkamp beloofde dat het voor haar niet uitmaakt of een Kamerlid van de coalitie of de oppositie is, ook niet als haar partij in het kabinet terechtkomt. “Ik wil het onafhankelijk doen.” Bergkamp is één van de drie kandidaten. Zij kreeg in het debat over de nieuwe Kamervoorzitter als eerste het woord nadat de Kamer vragen kon stellen. Martin Bosma (PVV) en huidig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) volgen nog. De stemming is schriftelijk. Er zijn waarschijnlijk meerdere ronden nodig.

Als Bergkamp wordt gekozen, zegt ze meer oog te willen hebben voor de minderheid in de Kamer, vooral als zij willen debatteren over een actueel onderwerp. De meerderheid kan in de Kamer debatten blokkeren. “We zijn allemaal niet tevreden over hoe het nu gaat,” stelde Bergkamp. Zij wil ook dat er in commissievergaderingen meer ruimte op de agenda komt.

Ook wil ze dat Kamerleden meer ruimte krijgen voor de behandeling van wetsvoorstellen en is ze voorstander van meer digitaal vergaderen. Toen heel Nederland moest thuiswerken, werkte de Eerste Kamer digitaal verder. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat niet. “Ik ben voor een digitaal quorum (minimale aanwezigheid van Kamerleden om een debat te kunnen beginnen, red.), maar het is belangrijk dat er ook vanuit de Kamer een zetje wordt gegeven om verder te digitaliseren.”

Leeuw

Bergkamp typeerde zich als ‘geen lammetje, geen leeuw’. “Ik zit er tussenin. Hoewel mijn dochtertje soms zegt dat mijn haar eruit ziet als dat van een leeuw.” Ze noemde haar ervaring als voorzitter in eerdere functies. “Ik zal me, zoals alle nieuwe voorzitter, daarin wel moeten inwerken. Maar voorzitten heb ik heel vaak gedaan, in managementteams, in directieteams.” Het Kamervoorzitterschap is volgens Bergkamp ‘wel de Champions League’.

De nieuwe Kamervoorzitter moet volgens de Kamer sterker opkomen voor het parlement. In het debat over de nieuwe Kamervoorzitter blijkt dat Kamerleden eraan hechten dat de Kamervoorzitter ervoor zorgt dat het kabinet de Kamer op tijd informeert, dat er meer ruimte is voor macht en tegenmacht en meer oog voor het welzijn van Kamerleden, bijvoorbeeld door nachtelijke debatten te beperken.

In het debat klonk kritiek op de manier waarop het kabinet het parlement vaak informeert: vragen die niet of te laat worden beantwoord en ‘vuistdikke dossiers’ die in de nacht voorafgaand aan een debat naar de Kamer worden gestuurd waardoor Kamerleden zich niet goed kunnen voorbereiden. Ook wordt van de kandidaatvoorzitters gevraagd hoe zij de orde denken te gaan handhaven in een Kamer waarin nu 17 fracties zijn vertegenwoordigd.

Dualisme

Forum voor Democratie wil het liefst dat de nieuwe Kamervoorzitter niet van een coalitiepartij is. Alleen dan, stelde Kamerlid Wybren van Haga, kan dualisme worden bevorderd. Die term slaat op het onderscheid tussen het bestuur (het kabinet) en de volksvertegenwoordiging, die de regering moet controleren. Ook de SP ziet daar wel wat in. Volgens Kamerlid Renske Leijten laten Kamerleden uit de coalitie zich de mond snoeren omdat zij in de coalitie zitten. “Zijn wij als parlement nou de macht of de tegenmacht? Ik vind dat wij de macht zijn.”

Leijten memoreerde hoe kritische oppositie-Kamerleden tijdens kabinet-Rutte II werden weggezet als ‘kijvende wijven’. “Dat stopte pas toen Arib er wat van zei. Maar dat was pas toen de PvdA eigenlijk al uitgespeeld was in de coalitie.”

Arib is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het boegbeeld van de Kamer. Maar er klinkt intern ook kritiek, haar stijl van leidinggeven zou te autoritair zijn. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemde een artikel vol met anoniem geuite kritiek op de website van RTL Nieuws ‘lafhartig’. Meerdere Kamerleden vroegen Arib op de kritiek in te gaan.

‘Dikke nul’

Net als Bij1 en Volt liet Denk al weten sowieso niet op PVV’er Martin Bosma te stemmen. Ook door andere partijen werd Bosma verweten dat zijn partijleider Geert Wilders de Tweede Kamer een ‘nepparlement’ noemde en daar weigerde afstand van te nemen. “Hij scoort een dikke nul,” aldus Kamerlid Stephan van Baarle. “Hoe gaat dat als hij als Kamervoorzitter een staatshoofd moet ontvangen van een islamitisch land? Dat kan niet geloofwaardig.” Ook Arib lijkt bij Denk af te vallen. Zij had vaak kritiek op de manier waarop Denk andere Kamerleden in filmpjes aan de schandpaal nagelde.

In het debat waarin dinsdag een nieuwe informateur werd aangewezen ontstond ophef nadat D66-leider Sigrid Kaag bekende dat zij maandag in ‘een persoonlijk gesprek’ tegen VVD-leider Mark Rutte had gezegd dat Bergkamp zich zou kandideren. PVV-leider Geert Wilders zag daar een opzetje in: dat het Kamervoorzitterschap al in achterkamertjes was bekonkeld. “Ik zeg: dat stinkt.” Kaag ontkende dat met klem.“Ik heb gemeld dat we een kandidaat hebben; het is nog niet bevestigd. Dat was het enige.”

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower kwam daar nog op terug. Volgens hem heeft Bergkamp zich gekandideerd na het onderonsje tussen Kaag en Rutte. Hij vreest ‘een tandeloze voorzitter die nederig buigt voor coalitiepartijen’. Hij wilde graag zijn partijgenoot Bosma ‘in de aanbieding doen’. SP’er Leijten vroeg zich daarop af hoe Bosma zou reageren als hij namens de Kamer op bezoek is bij een school en een scholier met dubbel paspoort vraagt: mag ik later stemmen? De PVV wil dat namelijk verbieden. Daarop gaf Markuszower geen antwoord. “De PVV discrimineert niet. Bosma zou een geweldige kandidaat zijn.”

CDA en VVD benadrukten in het debat dat de verkiezingen voor hen een ‘vrije kwestie’ zijn. Elk Kamerlid mag stemmen op de kandidaat van hun eigen voorkeur. “Het CDA heeft een vrije keus,” benadrukte CDA’er Anne Kuik na de ‘suggestie’ van PvdA’er Nijboer dat haar fractie al had besloten naar wie de stem zou gaan.