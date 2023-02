Kan Schiphol de drukte weer aan? ‘De problemen rond de afhandeling blijven’

Luchthaven Schiphol heeft het grote tekort aan beveiligers bijna opgelost, nu lijken afhandelaars de volgende bottleneck. Beeld Joris van Gennip

Schiphol verwacht dat het dit voorjaar zonder ellenlange rijen gaat lukken op de luchthaven. Maatregelen om tekorten bij de beveiliging, die passagiers en handbagage controleren zijn zo goed als opgelost. Maar zoals de vakbonden al eerder zeiden: de problemen hebben zich naar de afhandeling verplaatst.

“We moeten allereerst nog zien of de maatregelen in de beveiliging voldoende effect hebben,” zegt Jaap de Bie, de nieuwe FNV-campagneleider voor Schiphol. “Maar in de afhandeling gaat het deze zomer mis als er niet op korte termijn een oplossing komt.”

Al in de coronazomer van 2021, dus ver voor de lange wachtrijen ontstonden, leidde het personeelstekort tot problemen in de bagageafhandeling. Bij een aantal vluchten sprongen zelfs piloten bij om bagage alsnog in te laden.

Vorig jaar bleven tienduizenden koffers op Schiphol achter doordat ze deels door personeelstekorten hun vlucht misten.

“We waarschuwen nu voor het derde achtereenvolgende jaar voor moeilijkheden in de afhandeling,’” zegt De Bie. “Maar de problemen blijven. Afhandeling is net zo cruciaal als beveiliging. Als de kist niet wordt weggesleept, vertrekt hij niet. Als de slurf niet wordt aangehaakt, kan er niemand aan boord. Als er te weinig platformpersoneel is, gaan de koffers niet mee.”

Ook bij de begeleiding van passagiers en onder de chauffeurs van de platformbussen spelen personeelstekorten. “Ook daar zien mensen niet hoe ze het gaan redden. Als dit het derde hoogseizoen wordt waar je als medewerker aan het puinruimen bent, ga je elders kijken. Zeker nu je collega’s in de beveiliging wel worden geholpen. Zo raak je ervaren mensen kwijt en houden we de komende jaren deze problemen.”

‘Voorlopig is het niet meer dan praten’

Waar het tekort aan beveiligers snel is ingelopen, zijn er nog 300 tot 400 vacatures bij het grondpersoneel. Met een nieuwe banenmarkt, de derde alweer, probeert Schiphol dat gat zaterdag te dichten. De luchthaven heeft ook de voorwaarden waaronder de negen afhandelingsbedrijven op het vliegveld kunnen werken, aangescherpt.

Maar volgens de vakbonden is er maar één oplossing die echt werkt: de net afgesloten cao voor afhandelaars openbreken en meer loon regelen. “Waar de arbeidsomstandigheden verbeteren, verdwijnen de problemen,” zegt De Bie. “Waar dat niet gebeurt, zoals in de afhandeling, loopt het mis.”

Maar loon en werkomstandigheden verbeteren lukt alleen als er geld is. “Dat moet ergens vandaan komen. De afhandelingsbedrijven hebben dat geld niet, het moet van de opdrachtgevers, de maatschappijen komen. Voor een paar euro extra per ticket is dit probleem opgelost.”

Maar veel luchtvaartmaatschappijen zouden, ondanks aandringen van de bonden en Schiphol, niet bereid zijn meer te betalen dan ze in de contracten met de afhandelaars hebben afgesproken. “Ik heb geen aanwijzingen dat de luchtvaartmaatschappijen daarmee bezig zijn,” zegt de FNV-bestuurder. “Voorlopig is het niet meer dan praten. De problemen blijven.”

Voor het blok

Volgens Het Financieele Dagblad heeft topman Ruud Sondag de afhandelaars en de luchtvaartmaatschappijen nu voor het blok gezet. Als ze de problemen niet snel oplossen, dan wordt het aantal passagiers dat in de meivakantie van de luchthaven gebruik kan maken, toch weer aan banden gelegd. Dat betekent dat opnieuw vluchten geschrapt moeten worden en passagiers die al hebben geboekt, niet op vakantie kunnen.

Veel maatschappijen zijn na een jaar van verplaatsen, verhuizen en cancelen zulk geschuif zat. Een oproep aan de maatschappijen om vrijwillig vluchten te spreiden om te grote drukte tijdens de pieken te voorkomen heeft volgens hen maar deels gehoor gekregen. In de meivakantie wilde Schiphol zo de drukste momenten (ruwweg tussen zes en tien ’s ochtends) op de vijf tot tien drukste dagen (vooral in de weekenden) rustiger zien te krijgen.

“Vluchten verschuiven is een lastig verhaal,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van luchtvaartbranchevereniging Barin. “Je kunt niet zomaar een vlucht van 8.00 uur ’s ochtends naar 14.00 uur ’s middags verplaatsen. Daar zitten allerlei connecties achter. Maatschappijen zitten ook vast aan de vliegtijden op de luchthaven waar ze naartoe gaan. Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn welwillend. Ik heb goede hoop dat er iets geschoven kan worden, maar er zit weinig rek meer in.”

Nog tientallen beveiligers tekort

Bij de beveiliging lijken de problemen inmiddels opgelost. Vorig jaar waren de wachtrijen door een tekort aan beveiligers nog ellenlang en liepen vluchten vertraging op, moesten geschrapt worden of naar elders uitwijken.

Sindsdien is het tekort snel ingelopen, mede door verbeterde arbeidsomstandigheden. Waren er op het hoogtepunt 850 beveiligers te weinig, nu zijn het er nog ‘enkele tientallen’.

De luchthaven kreeg afgelopen week nog een duwtje in de rug nadat vakbonden en beveiligingsbedrijven de cao die ook voor Schipholbeveiligers geldt, hadden opengebroken. Die krijgen er per saldo 40 procent loon bij.

Tegelijkertijd vormen de nieuwe afspraken weer een struikelblok: de werkweek voor beveiligers wordt twee uur korter: 36 uur. Het betekent dat meer personeel nodig is om hetzelfde werk voor elkaar te krijgen, terwijl niet alleen op Schiphol een tekort heerst aan veiligheidspersoneel.

Vooruitzichten onzeker

De vooruitzichten op een ongestoorde vliegvakantie blijven daarmee dit voorjaar onzeker. Niet in de laatste plaats dankzij de bonden zelf. Vorige week stelde FNV een staking in de meivakantie in het vooruitzicht bij Easyjet, de nummer drie op de luchthaven. De bond vindt niet dat daarmee de afspraak wordt gesconden om geen acties te voeren zolang het vorig jaar gesloten sociaal akkoord met de luchthaven loopt.