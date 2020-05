Kan ik straks weer gewoon uit eten en zeven andere vragen over de coronaversoepeling

Een leeg terras in Maastricht. Beeld ANP/Marcel van Hoorn

1. Wat bedoelt het kabinet precies met het nieuwe advies: blijf thuis met klachten?

Voorheen was het devies: blijf thuis (tenzij je boodschappen gaat doen), maar dat wordt per 11 mei versoepeld. Thuisblijven moet nu alleen als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. Dat betekent overigens niet dat iedereen die nu vanuit huis werkt maandag weer naar kantoor moet. Nederlanders blijven nog maanden thuiswerken, als dat kan, tot zeker 1 september. Ook moeten drukke plekken worden vermeden.

2. Hoe reis ik straks veilig in het openbaar vervoer?

Vanaf 1 juni gaat de NS weer volgens de reguliere, pre-corona dienstregeling rijden. Maar nog steeds is het ov bedoeld voor noodzakelijke reizen, liefst buiten de spits. Wél moeten reizigers vanaf die datum in de trein verplicht een mondkapje gaan dragen, omdat de anderhalve meter afstand daar niet altijd houdbaar is. Daar hadden vervoerders het kabinet ook om gevraagd. In de stations en op de perrons hoeft een mondkapje niet. Momenteel experimenteert de NS overigens in treinen en op zes stations, waaronder Utrecht CS, met diverse coronamaatregelen. Zo geldt op roltrappen vier treden afstand en op perrons vijf tegels. In diverse dubbeldekkers zijn plexiglazen schermen en stickers aangebracht. Per vierzitter mag er slechts één passagier plaatsnemen. De capaciteit van die ‘coronatreinen’ ligt straks op 40 procent, stelde premier Mark Rutte.

Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie woensdagavond. Beeld ANP/Bart Maat

3. Moet ik zelf voor een mondkapje zorgen en waar haal ik die vandaan?

Van overheidswege worden géén mondkampjes ter beschikking gesteld. Daar moet u dus zelf voor zorgen. Het kabinet gaat online uitleggen hoe zo’n neusmondmasker zelf gemaakt kan worden, maar kopen mag ook. Mits het niet om een medisch masker gaat; die zijn voorbehouden aan zorgpersoneel. Bij het dragen is wel voorzichtigheid geboden bij het op- en afzetten: dat moet via de elastieken of touwtjes aan de zijkant gebeuren. De drager mag nooit de voorkant van het masker aanraken, omdat daarop mogelijke virusdeeltjes kunnen zitten. Na het afzetten geldt: meteen weggooien of wassen.

4. Kan ik vanaf 1 juni weer gewoon uit eten?

Gewoon zal het niet zijn, maar het kán weer. Wel moet je van tevoren je plekje in een restaurant reserveren, zodat er voor voldoende afstand tussen jouw tafeltje en andere eters kan worden gezorgd. Ook mogen er maximaal dertig mensen naar binnen en wordt hen vooraf gevraagd of ze geen gezondheidsklachten hebben. Kappers en nagelstylisten moeten zo’n gesprek vooraf ook gaan houden. De terrassen gaan op 1 juni eveneens weer open. Er worden wel maatregelen genomen om te zorgen dat de tafeltjes ver genoeg uit elkaar staan en dat mensen die een terrasje pakken ook onderling afstand kunnen houden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) werkt aan een protocol daarvoor.



Veel mensen snakken na wekenlang voornamelijk thuisblijven weer naar een uitje – de lange rijen bij de Ikea lieten dat al zien. De eventuele drukte bij terrassen moeten de gemeenten in goede banen gaan leiden. KHN is ‘voorzichtig positief’ over de versoepeling, maar vreest dat het dreigende faillissementen niet kan afwenden. “Met de beperkingen van anderhalve meter kun je logischerwijs geen volwaardige omzet draaien,” zegt een woordvoerder. “Ondertussen lopen de vaste kosten gewoon door.” Niet elk horecabedrijf beschikt over een terras, dus terrasloze cafés en restaurants hebben sowieso minder aan deze versoepeling.

5. Hoe gaan theaters, musea en vakantieparken het straks doen?

De 1,5 metersamenleving moet ook daar worden gehandhaafd. Voor musea geldt dat er vooraf een kaartje moet worden gekocht, voor bioscopen en theaters dat er maximaal dertig mensen welkom zijn – en dat is inclusief personeel. Als het aantal besmettingen niet te veel stijgt, wordt dat aantal op 1 juli verruimd naar honderd man. Ook mogen kerken, crematoria en congrescentra dan weer honderd mensen ontvangen. Vakantieparken en campings, waar per 1 juli mogelijk de douches weer open mogen, krijgen een maximaal aantal gasten opgelegd. Ondernemersclubs VNO/NCW en MKB Nederland zijn verheugd dat er straks weer meer kan. “Het biedt ondernemers perspectief.”

6. Hoe zit het met de dierentuinen en pretparken?

Daar heeft het kabinet niets over gezegd, omdat die onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen. Van het kabinet hoefden de parken ook niet worden gesloten. Als bijvoorbeeld de Efteling, Artis of Ouwehands Dierenpark een deugdelijk plan heeft waarmee de gemeente akkoord gaat, dan kunnen zij weer open. De sportscholen zijn in het spoorboekje van het kabinet pas als laatste aan de beurt, zij mogen mogelijk op 1 september weer open. Datzelfde geldt voor sauna’s, seksclubs en kantines.

7. Kan ik weer op bezoek bij mijn moeder of opa in het verpleeghuis?

Nee. Bezoek bij deze oudere en veelal kwetsbare groep blijft in elk geval de komende twee weken verboden. Wel wordt er vanaf komende week in 25 verpleeghuizen geëxperimenteerd met manieren waarop familieleden toch langs kunnen komen bij hun dierbaren. Zo wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ‘het noodzakelijke met het menselijke verenigen’.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond tijdens de persconferentie. Beeld ANP/Bart Maat

8. Wijken we erg af van andere landen?

Nederland nam vergeleken met landen om ons heen iets minder snel maatregelen en ging in veel gevallen ook minder ver dan landen als Spanje en Italië. Zo bleef in onze ‘intelligente lockdown’ hardlopen en een wandeling maken zónder supermarktbezoek bij ons gewoon mogelijk en bleven ook veel winkels open. Italië en Spanje gingen veel verder ‘op slot’ en België houdt de grens nog tot 8 juni gesloten. Maar er zijn ook andere voorbeelden: zo gingen in Zweden de scholen niet dicht en bleven de terrassen daar vol zitten. Ook qua mondkapjesbeleid wijkt ons land af: veel Europese landen raden hun burgers wel aan mondkapjes te dragen. Of stellen dat verplicht, zoals in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Soms overal (buiten het eigen huis), soms alleen in winkels, soms alleen in het ov. Bij onze zuiderburen zijn de mondmaskers binnenkort te koop in de supermarkt en in automaten op stations. Nederland is in dat opzicht het best te vergelijken met de Scandinavische landen. In geen van die landen zijn mondkapjes verplicht.