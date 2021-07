Kan ik nog op vakantie als Nederland ‘rood’ kleurt?

Vakantiegangers wachten in de rij bij de incheckbalie op Schiphol. Als het echt fout gaat met de Nederlandse coronacijfers, krijgen reizigers in het buitenland waarschijnlijk te maken met beperkende maatregelen. Beeld ANP

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort wordt verwacht, kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral ‘geel’ en zelfs deels ‘groen’, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de snel oplopende coronacijfers is de verwachting dat Nederland naar ‘rood’ of zelfs ‘donkerrood’ kan gaan.

1. Wat betekenen de oplopende besmettingscijfers voor vakantiegangers?

Nederlandse vakantiegangers zijn van twee soorten reisadviezen afhankelijk. De eerste zijn de reisadviezen van ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. “Op basis daarvan kun je nog steeds prima vakantie vieren,” weet ANVR-directeur Frank Oostdam. “De reisadviezen vanuit Nederland staan namelijk bijna allemaal op geel.”

Maar waar we óók rekening mee moeten houden, is hoe andere landen ons zien, benadrukt de ANVR-topman. En met het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de laatste dagen, is dat waar de Nederlandse reisbranche zich behoorlijk zorgen over maakt. Die kunnen leiden tot een ongunstige kleurcode van andere landen, waardoor Nederlanders bij hun vakantie buiten onze landsgrenzen te maken kunnen krijgen met extra maatregelen zoals verplichte quarantaines of inreisverboden. “Door het gedrag van enkelen kan het hele reisseizoen in het water vallen,” verklaart Oostdam. “Dan mogen we eindelijk weg en dan willen ze ons niet.”

Waakzaamheid is geboden, weet RIVM-topman Jaap van Dissel. “Het laatste wat je nu wil is dat Nederland afstevent op een andere kleur, in verband met de vakanties.” Dat is voor ANVR een zwart scenario. “We hopen echt dat iedereen in Nederland zich aan de maatregelen blijft houden. Het wordt pas echt dramatisch als Nederland donkerrood kleurt,” aldus Oostdam.

2. Wanneer kan Nederland ‘donkerrood’ kleuren?

Gisteren werd bekend dat Groningen niet meer ‘groen’ maar ‘oranje’ kleurt. De Europese gezondheidsdienst ECDC, de grote broer van het Nederlandse RIVM, baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. Dat groeit hier de laatste dagen snel.

De kleurcodekaart wordt iedere donderdagmiddag bijgewerkt. Demissionair minister De Jonge verwacht dat het stijgend aantal besmettingen tijdens de volgende update gevolgen heeft voor Nederland. De Jonge heeft daarom het Outbreak Management Team (OMT) om spoedadvies gevraagd. Afhankelijk daarvan besluit het kabinet mogelijk vrijdag mogelijk tot nieuwe maatregelen.

3. Wat gebeurt er als Nederland ‘rood’ of ‘donkerrood’ wordt?

Als Nederland ‘rood’ wordt, kan het volgens ANVR-voorman Oostdam zijn dat andere landen eisen gaan stellen aan Nederlanders, zoals minimaal twee weken volledig gevaccineerd zijn, of een recente negatieve PCR-test kunnen overleggen voor volwassenen en voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. “Vandaar dat we nu nog niet in paniek zijn.”

Pas als Nederland ‘donkerrood’ kleurt, dat is bij 500 coronagevallen op de 100.000 mensen gedurende veertien dagen, is er volgens hem ‘echt wat aan de hand’. “Dan ben je een zeer hoog risicogebied. Dan worden we aan alle kanten geweerd en krijg je hoge eisen en mogelijk reisverboden.” Zo sloot Duitsland enige tijd de grens voor de Britten.

4. Maar er zijn toch steeds meer mensen gevaccineerd, helpt dat dan niet?

Tot dusver lijken de vaccins een goede bescherming te bieden tegen het coronavirus en ook tegen de nieuwe, besmettelijkere deltavariant. Uit Britse cijfers blijkt dat zowel AstraZeneca als Pfizer voor meer dan 90 procent beschermt tegen ziekenhuisopname.

In Nederland wordt het schild van gevaccineerden steeds dikker. Er zijn bijna 11 miljoen eerste vaccinaties en bijna 6 miljoen tweede prikken gezet. Het is dus een race tussen het virus en de volledig gevaccineerden.

5. Wat gaat het kabinet nu doen, moet het nachtleven in pauzestand?

Het coronacrisisteam staat voor het blok. Kort door de bocht staat het voor de keuze om nu alvast lockdownregels in te stellen om de zomervakantie te ‘redden’. “Stel je voor dat je toch weer zulke regels moet instellen – denk aan winkels dicht, horeca dicht, alleen om niet ‘op rood’ te gaan, alleen voor de vakanties. Ben je bereid om zulke maatregelen te treffen terwijl ze nu niet nodig zijn, om ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt? Is dat proportioneel?” vroeg demissionair minister De Jonge zich woensdag hardop af.

De epidemiologen en virologen van het OMT moeten dat in kaart brengen. Ook komen ze met mogelijke, gerichte maatregelen die de infectiecurve plat kunnen slaan. Overwogen wordt meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten.

Net van start! Op de eerste nacht van nieuwe versoepelingen: #PrikNacht in de @Jaarbeurs. Er worden 2.500 Janssen-prikken gezet, @TiVre_Utrecht zorgt voor de muziek. Dansen met Janssen dus! 💃🏻🕺🏻 Een feestje met dank aan de geweldige mensen van @ggdru. 👉 https://t.co/ct5PF6NuDz https://t.co/mQdmd1x1HZ — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 25 juni 2021

In de Tweede Kamer klinkt intussen kritiek op de feestelijke aankondiging van de juni-versoepelingen door Rutte en De Jonge. SP-Kamerlid Maarten Hijink: “Het kabinet straalde doelbewust uit: alle remmen kunnen los. Alles kan weer, ‘dansen met Janssen’. Zo is dat opgevat.”