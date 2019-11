Kamervragen over vergoeding van tbs-behandelingen

Michiel van Nispen (SP). Beeld Remko de Waal/ANP

Of Dekker verantwoordelijkheid neemt voor de toenemende risico’s voor de samenleving, wil Van Nispen weten.

De Kamervragen volgen op het nieuws van vorige week. Drie tbs-klinieken kondigden aan een kort geding aan te spannen tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat ze in hun ogen ongeveer tien procent te weinig betaald krijgen voor behandelingen die door de rechter zijn opgelegd. De Amsterdamse tbs-kliniek Inforsa, de Van der Hoeven Kliniek (Utrecht) en de Kijvelanden (Rotterdam) dagen het ministerie op 14 januari. Inmiddels hebben ook GGNet (Apeldoorn) en Antes (Rotterdam) zich erbij aangesloten.

Inforsa – op de Duivendrechtsekade – leed de afgelopen drie jaar vier miljoen euro verlies. Als de tarieven niet stijgen, weigert de forensische kliniek de behandelingen nog langer uit te voeren. Inforsa behandelt daders die vanuit een psychiatrisch ziektebeeld het strafrecht hebben overtreden. Denk aan een psychotische, verslaafde man die z’n slachtoffer met een mes neerstak.

Van Nispen is lid van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Hij is geschrokken van het nieuws. “De behandelingen zijn erop gericht om de veiligheid van de maatschappij te waarborgen. Als de instellingen verlies lijden en met hun behandelingen stoppen, tast dat de veiligheid van de maatschappij aan; een slechte zaak.”

Onderhandelingen

Van Nispen stelt Dekker onder meer de vraag of hij bereid is de verantwoordelijkheid te dragen voor de toenemende risico’s voor de samenleving en voor de medewerkers in de tbs-klinieken. Ook wil hij weten waarom de onderhandelingen tussen de tbs-klinieken en het ministerie zijn vastgelopen.

Met uitzondering van de PVV zijn alle Nederlandse politieke partijen voorstander van het tbs-systeem. De recidive van tbs’ers is aanmerkelijk lager dan de recidive van gevangenen. Volgens een studie uit het Tijdschrift voor Psychiatrie (2016) recidiveerde bijna 65 procent van de gedetineerden na negen jaar. Onder tbs-ers was dat zo’n 20 procent.

Tbs is zo’n fundamenteel deel van het Nederlandse strafrecht dat Van Nispen het ‘een weeffout’ vindt dat het ministerie er een openbare aanbesteding voor heeft uitgeschreven. “Tbs-maatregelen zijn ongeschikt voor marktwerking. Gevangenissen laten we toch ook niet tegen elkaar opbieden om de rechterlijke straffen uit te voeren? Dat moet je ook niet doen bij tbs.”