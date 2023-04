Kamervoorzitter machteloos na onthullingen FvD: ‘Fractie zelf verantwoordelijk voor integriteit’

Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij van Thierry Baudet uitspraken, werden bedreigd met torenhoge boetes tot wel 170.000 euro Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Bij de politieke partij van Thierry Baudet heerste volgens oud-medewerkers jarenlang een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer. Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij uitspraken, werden bedreigd met torenhoge boetes tot wel 170.000 euro. Desondanks zijn er toch getuigenissen van een seksfilmpje, drank, intimidatie en racisme.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp benadrukt dat het ‘belangrijk is dat iedereen zijn of haar werk veilig kan doen in de Tweede Kamer’. “Integriteitskwesties die binnen een fractie spelen, zijn primair de verantwoordelijkheid van de fractie zelf,” zegt ze. “De instrumenten van Kamervoorzitter en Presidium zijn daarin beperkt. Er is geen gezagsrelatie tussen een Kamerlid en de Kamervoorzitter.” Ook zegt ze als voorzitter ‘niet in te kunnen gaan op interne fractiezaken’.

Voorlichting Bergkamp

Wel geeft de Tweede Kamer volgens Bergkamp regelmatig voorlichting aan kamerbewoners – zoals werknemers van de Tweede Kamer worden genoemd. “Zodat zij weten waar zij terecht kunnen met problemen.” Ook probeert ze ‘binnen de mogelijkheden die wij hebben zo goed mogelijk te zorgen voor een veilig werkklimaat in de Tweede Kamer’.

Daarnaast zegt ze te kijken ‘welke verbeteringen in algemene zin kunnen worden aangebracht om een veilige werkomgeving in de Tweede Kamer te hebben en te houden’.

Breed onderzoek

Op 16 juni 2022 – bijna tien maanden geleden – heeft Bergkamp samen met de griffier van de Tweede Kamer ‘een breed onafhankelijk onderzoek naar sociale veiligheid onder Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren’ bij de Tweede Kamer ingezet.

Een onderzoeks- en adviesbureau, verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, voert het onderzoek uit. Het zou al in februari van dit jaar klaar zijn, maar Bergkamp verwacht de resultaten nu op 17 april. Het zou ook een beeld moeten schetsen van het huidige werkklimaat in de Tweede Kamer.

De aanbevelingen en resultaten moeten volgens de Kamervoorzitter ‘een basis bieden’ om het beleid rondom sociale veiligheid nog verder te verbeteren.