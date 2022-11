Kamervoorzitter Bergkamp kijkt graag de kat uit de boom, en daardoor zit ze nu klem

Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Beeld Bart Maat/ANP

Maar liefst drie verzoeken werden dinsdagmiddag ingediend door Kamerleden, om te discussiëren over het arbeidsconflict dat – na de affaire rond Khadija Arib – is ontstaan met een deel van het Kamerpersoneel. En daaraan gekoppeld: de positie van Kamervoorzitter Vera Bergkamp zelf. “Het is tijd dat de voorzitter aftreedt,” zei PVV’er Gidi Markuszower. Alle drie de verzoeken werden verworpen. “Dit soort debatten leidt niet tot oplossingen,” zei Farid Azarkan, fractievoorzitter van Denk.

Dat er niet wordt gedebatteerd over Bergkamps positie, betekent niet dat die ineens minder wankel is. Al sinds haar benoeming tot Kamervoorzitter in april 2021 ligt ze bij een deel van de oppositie onder vuur onder andere omdat ze niet ferm genoeg zou optreden. Vrijdag kreeg ze ook een tik op de vingers van haar ambtenaren, omdat ze niet hard genoeg voor hen zou zijn opgekomen. De hele ambtelijke top legde stapte op, omdat die zich niet meer veilig zei te voelen.

Levensmotto

“Ik ben wat beschouwender,” zei Bergkamp vlak na haar uitverkiezing tot Kamervoorzitter in een interview met het AD. “Ik neem de tijd om na te denken. Mijn levensmotto is de wereld wat mooier te maken. Daaraan toets ik alles wat ik doe.”

Die karaktereigenschap maakt het haar nu moeilijk. Bergkamp houdt van harmonieuze verhoudingen, maar moet opereren in een arena waar twintig fracties alles uit de kast halen om aandacht te krijgen in een debat. Gebrek aan autoriteit in de voorzittersstoel leidt geregeld tot anarchie. “Vera zoekt eerst steun en neemt dan pas een beslissing,” zegt een naaste medewerker. “Ze tast eerst af wat iedereen vindt. Maar je moet als Kamervoorzitter zeggen: dit is de richting, wat vinden jullie?”

Pijnlijk

Haar gebrek aan strengheid leidde al tot een pijnlijk tafereel tijdens de afgelopen Algemene Politieke ­Beschouwingen. Nadat Kamerlid Thierry Baudet had gesuggereerd dat minister Sigrid Kaag (Financiën) tijdens haar studie zou zijn geronseld als spion, liep het kabinet weg. Premier Mark Rutte dreigde dat het kabinet niet zou terugkeren als de voorzitter niet ingreep, wat daarna alsnog gebeurde.

Twee weken geleden liep een commissievergadering voor de werkwijze van de Tweede Kamer gierend uit de klauwen. Normaal is dat een slaapverwekkende vergadering waar anderhalve man en een paardenkop komt opdraven. Maar het omstreden onderzoek over de klachten naar de vorige Kamervoorzitter, Khadija Arib, stond op de agenda en dus liep het storm: twaalf Kamerleden wilden het woord, een aantal was vlak ervoor lid geworden van de commissie.

Ze overrompelden Bergkamp. Het lukte haar niet de vergadering te sluiten, Kamerleden vergaderden gewoon door en stemden zeer tegen Bergkamps wens over een voorstel om het onderzoek tijdelijk stil te leggen. Naast Bergkamp zat griffier Simone Roos, die vrijdag haar ontslagbrief schreef. Daarin beschreef ze die vergadering als de meest ontluisterende bijeenkomst in haar loopbaan.

Overrompeld

Bergkamp werd andermaal overrompeld toen vrijdag het complete, gedesillusioneerde managementteam ontslag nam. Woensdag moet ze wederom de commissie voor de werkwijze voorzitten. Toch lijkt het erop dat de Kamerleden het haar deze keer minder moeilijk zullen maken. De afgelopen dagen hebben diverse fractievoorzitters contact met elkaar gehad.

Het aanzien van de Tweede Kamer heeft de laatste jaren al behoorlijk wat deuken opgelopen. De Kamervoorzitter wegsturen maakt dat alleen maar erger, is een breder gedragen gevoel, ook bij partijen die haar voorzitterschap eigenlijk niet steunen. “Haar wegsturen voedt enkel het breed levende gevoel in het land dat wij als Kamer alleen maar met onszelf bezig zijn,” zegt er een.

Het onderzoek naar Arib, waar Bergkamp haar politieke geloofwaardigheid aan heeft verbonden, zal ook ­gesteund worden door een meerderheid. Die wil het personeel laten zien dat ze de anonieme klachten van werknemers over een onprettig werkklimaat serieus nemen. “We moeten kappen met alle geouwehoer hierover,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. “Laten we nu gewoon allemaal ons werk gaan doen.”

Voortgaande discussie

Ook als Bergkamp de steun van de Kamerleden houdt, is de discussie over haar functioneren niet verstomd. Het doet denken aan Anouchka van Miltenburg. Zij was van september 2012 tot en met december 2015 voorzitter van de Tweede Kamer en trad af na aanhoudende kritiek op haar functioneren. “De voortgaande discussie rond mijn persoon doet het ambt van voorzitter te veel geweld aan,” zei ze bij haar aftreden.

Van Miltenburg werd opgevolgd door Arib, die de touwtjes strak in handen nam, maar dat leidde weer tot spanningen met een deel van het Kamerpersoneel. Een aantal hoge ambtenaren had in april 2021 de ontslagbrief al klaar liggen voor het geval Arib de verkiezing voor Kamervoorzitter zou winnen van Vera Bergkamp, vertelde er één lachend na Bergkamps overwinning. Vrijdag verstuurden ze de brief alsnog.