Kamernood studenten opnieuw torenhoog: ‘Thuis blijven wonen doodnormaal tegenwoordig’

Tienduizenden studenten zijn naarstig opzoek naar een kamer. Beeld Getty Images/Maskot

Toekomstige studenten zoeken naarstig naar creatieve oplossingen of blijven maar gewoon thuis wonen.

Het tekort aan studentenwoningen ligt naar schatting op hetzelfde niveau als afgelopen jaar, toen er 26.500 studentenwoningen te weinig waren, aldus Kences-directeur Jolan de Bie. ‘We zijn nog aan het rekenen op het definitieve cijfer, maar dat zal niet vele duizenden hoger of lager uitpakken’, aldus De Bie.

De komende jaren neemt het tekort aan studentenkamers zelfs toe tot zo’n 60.000 als er niets gebeurt, waarschuwt het kenniscentrum. ‘Sneller meer woningen realiseren is natuurlijk niet de enige uitdaging voor studentenhuisvesting’, staat op de website. “Deze studentenwoningen moeten ook betaalbaar zijn en bijdragen aan het verbeteren van het welzijn. Daarnaast staan we de komende jaren voor een belangrijke verduurzamingsopgave.”

Huren te hoog

Studenten besteden gemiddeld bijna de helft van hun inkomen aan de huur van hun kamer. Veel thuiswonende studenten geven aan niet op kamers te gaan, omdat de huren simpelweg te hoog zijn. LSVb-voorzitter Joram van Velzen heeft wel een paar praktische oplossingen voor het probleem: “Ook studenten op kamers in een huis moeten huurtoeslag kunnen aanvragen. Daarnaast kan er veel meer gebruik worden gemaakt van leegstaande panden. Gemeenten moeten soepeler met de regels omgaan om daarin kamers te creëren.”

De universiteiten en het ministerie van Onderwijs komen nog dit najaar met een Landelijk Actieplan Studenthuisvesting. Daarin staan afspraken met gemeenten en huisvesters over vraag- en aanbodplanning van huisvesting. Tijdens het landelijk congres studentenhuisvesting op 8 september worden nieuwe cijfers over het actuele tekort aan studentenwoningen gepubliceerd.

We vroegen twee (aankomende) studenten naar hun worstelingen om een kamer te vinden. Lees verder na de foto.

Emma zoekt een kamer in Amsterdam Beeld Pim Ras

‘Grijp in als het nodig is’

Emma (17), een geboren Amsterdamse, wil ook in de hoofdstad studeren. “Ik heb me er altijd thuis gevoeld, mijn vrienden wonen hier.” Het plan is: rechten studeren op de hogeschool en na een jaar door op de universiteit. “Dan is het wel handig om een kamer binnen de ring te hebben. Maar alles is peperduur en als woonruimte al betaalbaar is, is de locatie niet fijn. Ik vind het niet prettig als ik als jonge meid meermaals per week ’s avonds na het uitgaan vanaf het centrum terug moet fietsen naar bijvoorbeeld Nieuw-West. En om nou telkens 20 euro aan een Uber uit te geven.”

Het maakt Emma verder niet uit in wat voor huis ze terechtkomt. “Kijk, het liefst heb ik natuurlijk mijn eigen studiootje en hoef ik geen sanitair te delen, want ik ben nogal een luxepaardje en sta best lang in de badkamer.” Ze vindt het erg frustrerend dat er heel veel wordt gepraat en ‘gekeken naar oplossingen’ voor kamernood, terwijl er simpelweg huizen gebouwd en wijken opgeknapt moeten worden. “Laat de markt vrij, maar grijp in als het nodig is. En goede educatie plus een woning hebben wat mij betreft absoluut prioriteit.”

‘Veel jonge mensen hebben behoefte aan eigen plekje’

Mozes gaat naar België om te wonen en te studeren. Beeld Pim Ras

Mozes (20) had zich als aankomend student na een tussenjaar ingeschreven op universiteiten in Amsterdam en Rotterdam. “Ik moest met spoed een woning vinden wegens privé-omstandigheden, maar ook omdat ik het tijd vind om zelfstandig te zijn: ik ben nu enig kind en wil het studentenleven meemaken, anders groei ik niet verder.” In Nederland lukte het hem niet om een kamer te vinden. “Die zijn onbetaalbaar en niet te krijgen. Dus heb ik het roer radicaal omgegooid en besloten om in België te gaan studeren.”

Hij werd aangenomen op de universiteit in Antwerpen en kon in die stad zelfs binnen een week een studentenkamer vinden. “Ik heb daar al bekenden, dus ik denk niet dat integreren heel moeilijk zal zijn. En het onderwijs ligt er op een hoog niveau. Maar eigenlijk ben ik Nederland ontvlucht vanwege de woningnood”, constateert Mozes. ,,Het blijft heel jammer dat er hier niets kan, want veel jonge mensen hebben behoefte aan eigen plekje. Alleen, alles rondom wonen gaat traag of er wordt überhaupt niet gereageerd als je schrijft. Het is teleurstelling op teleurstelling. Ik was daar wel klaar mee.”