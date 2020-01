Kamermeerderheid voor zelf afsteken van vuurwerk verder onder druk

Beeld ANP

De PvdA aarzelt en binnen de SP én regeringspartijen VVD en CDA zijn interne discussies gaande. Binnen de twee regeringspartijen groeit een gevoel van ongemak dat zij een staat van wetteloosheid gedogen rond Oud en Nieuw. Dit bevestigen bronnen in die partijen. Het verdedigen van de vrijheid van vuurwerk afsteken staat niet meer in verhouding tot de groeiende jaarlijkse schade door vuurwerkbranden en schade aan auto’s en containers. Ook het aantal mensen dat fysiek letsel ondervindt groeit.

Het lijkt er nu op dat er 59 zetels in de Tweede Kamer voor een vuurwerkverbod zijn. Mocht de SP of het CDA meegaan met een ‘handhaafbaar vuurwerkverbod’ zoals de Haagse burgemeester Johan Remkes in Buitenhof bepleitte, dan is een meerderheid voor een vuurwerkverbod binnen handbereik.

D66-leider Rob Jetten riep het kabinet op om te luisteren naar de burgemeesters die het zat zijn dat hun burgers en gemeentelijke eigendommen ieder jaar meer schade oplopen. Zo’n 1300 mensen moesten zich rond de jaarwisseling laten behandelen voor verwondingen. De ChristenUnie is eveneens voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.