Kamermeerderheid voor 2G-beleid verder uit zicht: ook CDA ‘worstelt’ nog

Volgens het kabinet is 2G-beleid nodig om deze winter zonder lockdownregels door te komen. Maar een Kamermeerderheid neigt naar ‘njet’ tegen het plan om alleen nog gevaccineerde en genezen personen toe te laten in cafés en op festivals, zo blijkt tijdens het coronadebat.

Behalve veel oppositiepartijen keren ook de coalitiefracties van ChristenUnie en CDA zich vooralsnog tegen dat 2G-protocol: “Het CDA worstelt hier nog mee,” zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg dinsdagmiddag. “2G is ingrijpend. We hebben scenario’s en alternatieven van de minister nodig, die we kunnen afwegen.” Later deze week vergadert het OMT nog over de 2G-regels, pas volgende week hoeft de Kamer erover te stemmen. Vooralsnog zijn alleen VVD en D66 voor.

Vooralsnog zijn alleen VVD en D66 (samen 58 van de 150 zetels) voor, maar pas na nieuw OMT-beraad stemt de Tweede Kamer hier volgende week over.

Vrijdag kondigde het demissionaire kabinet nieuwe restricties af, met beperkte openingstijden voor horeca en winkels en een dringend advies om thuis niet meer dan vier gasten te ontvangen. Na het uitdelen van die ‘harde klap’ om de nieuwe virusgolf te temmen de komende drie weken, volgt een serie andere maatregelen.

2G

Terwijl de besmettingscijfers records breken en de GGD tegen de maximale testcapaciteit aanloopt, vergadert de Tweede Kamer vandaag over het coronabeleid. Vooral het uitbreiden van de coronapas naar de werkvloer en het weren van ongevaccineerde personen uit horeca en festivals (2G) liggen dus uiterst gevoelig. Partijen spreken van ‘vaccinatiedrang’ en vrezen een tweedeling.

Oppositiepartij PvdA noemt de kabinetsaanpak ‘pappen en nathouden’ en ziet meer heil in een ‘daadkrachtige korte lockdown’, dat betekent: niet-essentiële winkels en horeca tijdelijk dicht. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt niet bij voorbaat nee tegen 2G voor de periode daarna: “We moeten voor de lange termijn onze samenleving een beetje prettig en leefbaar te houden. Dan houd ik oog voor ondernemers die zeggen: doe ons 2G, dan kunnen we nog ons brood verdienen. Maar ik hoor ook de argumenten over uitsluiting. Dus kijken we met een open blik.”

‘Discriminatie’

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vindt dat een 2G-protocol en een uitgebreide coronapas wel door de beugel kunnen. “Ik was ook blij met testen als alternatief. Maar door de situatie worden we toch gedwongen hier voor te gaan, als alternatief voor sluiting. Dat doen we niet lichtzinnig. Maar het buitensluiten van ongevaccineerden is geen discriminatie. Ze zijn besmettelijker, zijn bevattelijker en zorgen vaker voor druk op de zorg. Daarom is dit een begaanbare weg.”

2G voor de horeca kan wat betreft De Vries, maar niet op het werk en op school, stelt het Kamerlid, dat ook wil weten of er plannen zijn om kinderen onder de twaalf jaar te vaccineren: “Kan daar nog eens naar gekeken worden, wil ik weten van het kabinet. De basisscholen bevatten behoorlijk wat besmettingshaarden.”

PVV’er Fleur Agema, Wybren van Haga, Eva van Esch (Partij voor de Dieren) halen uit naar 2G-voorstanders VVD en D66: “U wil ongevaccineerden minder rechten geven,” zei Agema. “Dat is nogal wat voor een liberaal.” Agema sprak van ‘falend beleid’: “In het Verenigd Koninkrijk zijn al tien miljoen boosterprikken gezet! Waarom kan dat daar wel, en hier niet?” Van Haga verwijt de 2G-supporters ‘discriminatie’, volgens Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu werkt dit plan ‘de tweedeling in de hand’.

D66-Kamerlid Jan Paternotte ontkent dat: “Het idee is nu dat het alleen geldt voor horeca en evenementen, de keuze is aan ondernemers tussen 2G en 3G. Dat is echt iets anders dan een groot deel van de samenleving afsluit.”

Paternotte wijst er ook op dat ook de basismaatregelen beter moeten worden nageleefd: “Moeten we niet sneller boosteren, beter handhaven, zorgen voor een hogere vaccinatiegraad, meer testen, inzetten op medicatie? Ja, ja, ja, ja en ja (...) We willen niet weer een winter in lockdown. Ik wil liever helemaal geen coronamaatregelen. Als het moet, dan met een coronapas. Als het niet anders kan, dan met 2G. Maar niet alles dicht.”

Steun voor 2G Iets meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders zegt het uitgangspunt van het 2G-systeem te steunen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Twaalf procent is neutraal, 31 procent is tegen. Vooral onder kiezers van SGP, FVD en ChristenUnie is de weerstand groot. Opvallend is ook de steun onder de PVV-aanhang: ruim 60 procent is voor, terwijl die oppositiepartij in de Kamer juist een fervent tegenstander is.

Twee sporen

Het kabinet broedt op twee nieuwe sporen voor komende winter. De eerste is de coronapas invoeren op veel meer plekken. Dat varieert van kledingwinkels, kappers en sauna’s tot de werkvloer, van kantoor tot ziekenhuis. De keuze is dan aan werkgevers, die moeten eruit zien te komen met het personeel, maar een plicht kan het worden als de coronakoersen te veel omhoogschieten.

Daarnaast denkt het kabinet aan een QR-plicht voor personeel op plekken waar bezoekers al een coronapas moeten tonen, zoals de horeca en culturele instellingen. Werkgevers beslissen daar zelf over. Ook wordt invoer van de coronapas in het mbo en hoger onderwijs alvast voorbereid.

OMT ziet alternatieven

Het OMT zal vrijdag de effectiviteit van het 2G-protocol bespreken. Opvallend: de adviseurs van het OMT noemden 2G niet als enige alternatief voor generieke lockdownregels. In het laatste advies schrijven de experts dat ook een coronapas plus anderhalve meter afstand houden of ‘iedereen testen voor toegang’ opties zijn. Die laatste route heeft ook de voorkeur van de ChristenUnie.

Ingewijden op het Binnenhof benadrukken ook dat nog niet vaststaat dat ChristenUnie ook automatisch tegen 2G-regels stemt: “Wellicht kan 1G ingezet worden naast 2G en 3G, afhankelijk van de setting en hoeveel besmettingsrisico’s er zijn,” zegt een bron.

Waarschijnlijk vandaag wordt duidelijker hoeveel parlementaire steun het demissionaire kabinet heeft om door te gaan met een bredere inzet van de coronapas en het 2G-beleid. Oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks en Volt houden de kaarten nog tegen de borst, al wees de PvdA 2G-regels niet bij voorbaat af.

Demissionair Minister Stef Blok van Economische Zaken (VVD). Beeld ANP

Nieuwe regels op een rij (geldig tot zeker 4 december)