Kamerlid Van Helvert doet ook gooi naar CDA-lijsttrekkerschap

Samenwerking met Forum voor Democratie sluit Van Helvert niet op voorhand uit en hij noemt Financiënminister Wopke Hoekstra als zijn premierskandidaat.

Van Helvert (42) is ontevreden dat zich tot nu toe alleen kandidaten uit de Randstad hebben aangegeven lijsttrekker van het CDA te willen worden. De Jonge woont in Rotterdam, Keijzer in Volendam. Van Helvert woont in het Limburgse Sittard. “Dat is geen verwijt hoor, je woont waar je woont. Maar ik wil dat er wat te kiezen is. Er zijn geen kandidaat uit Brabant, niet uit Gelderland, niet uit Overijssel. Alleen kandidaten uit ‘Holland’. Ik wil de Randstad en de regio verbinden.”

‘Goede en degelijke bestuurder’

Als Van Helvert door de CDA-leden wordt gekozen als lijsttrekker, belooft hij in de Tweede Kamer te blijven. “Ik ben daar als een vis in het water.” Wel heeft hij een kandidaat voor het kabinet. “Dat is Wopke Hoekstra. Als het CDA een premier kan leveren, is hij óók mijn kandidaat.” Hij vindt Hoekstra ‘een goede en degelijke bestuurder’. De Jonge noemt hij ‘op zich ook heel goed’. “We hebben bij het CDA straks meerdere functies te vervullen.” Hoekstra is vooraf overigens niet door Van Helvert benaderd.

Toen CDA-voorzitter Rutger Ploum de kandidaatstelling opende door een 1 neer te zetten bij het ministerie van Hoekstra in Den Haag, in Rotterdam en Volendam, twitterde Van Helvert al een bewerkte foto waarop de 1 ook op de Markt in Sittard kwam te staan. “Zo lang ben ik er al mee bezig.”

Door het land crossen

Volgens Van Helvert is hij geschikt voor het lijsttrekkerschap omdat hij ‘een christendemocraat in hart en nieren is’ en ‘de verschillende stromingen binnen de partij kan verenigen’. “Ik hou ook enorm van campagnevoeren. Ik verheug me er enorm op om door het land te crossen en met kiezers te praten.”

Mocht Van Helvert partijleider worden, dan ziet hij samenwerking met de PVV ‘niet snel gebeuren’. Over Forum is hij milder. “Regionaal, in Limburg en Brabant, gebeurt dat al en gaat dat goed. Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken.”

De deadline voor de aanmelding verliep woensdag om 12 uur. Van Helvert zegt zijn brief op tijd te hebben ingeleverd.