Kamerlid Nilufer Gündogan doet aangifte tegen FvD’er Gideon van Meijeren om boerenspeech

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren houdt een toespraak tijdens het Boeren Forum. Beeld ANP

Aanleiding is een speech waarin de FvD’er aangeeft onder welke omstandigheden boeren geweld mogen gebruiken. Strafrechtadvocaten denken dat de aangifte kans van slagen heeft.

De speech dateert al van zaterdag 2 juli, maar is sinds afgelopen weekend te beluisteren op het kanaal van Forum voor Democratie. “Wat van belang is om te realiseren is dat het ook niet altijd gezond is, als er een taboe rust op het gebruik van geweld,” zo zegt Van Meijeren op het zogeheten Boeren Forum in Tiel. “De staat gebruikt namelijk wél geweld, en fórs geweld. En als u onteigend dreigt te worden en u weigert, reken er maar op dat er busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen, en ze sláán u wel van het terrein af.”

Van Meijeren suggereert in de speech dat boeren in hun recht staan om geweld te gebruiken als ze door ambtenaren worden weggestuurd. Hij ziet zijn standpunt als verenigbaar met democratie, ‘want in de Verenigde Staten is het tweede amendement het recht op wapenbezit, juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt dat burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen’.

In zijn toespraak wees de FvD’er daarnaast op artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht: “Artikel 41 bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten,” aldus Van Meijeren.

Zorgen bij agenten

Volgens diverse strafrechtadvocaten en juristen verspreidt Van Meijeren diverse onwaarheden over het gebruik van geweld. “Je mag je inderdaad verdedigen tegen een wederrechtelijke aanranding van lijf, eerbaarheid of goed,” legt advocaat Erik Verweij uit. “Dat is een belangrijke vereiste, omdat je je niet mag verdedigen tegen een rechtmatige inbreuk, bijvoorbeeld als je via een wettelijke procedure met onteigening te maken krijgt. Dat geldt óók als je het zelf niet zo eens bent met die onteigening: het is nog steeds niet wederrechtelijk.”

Binnen de politie zijn er zorgen dat Van Meijeren boeren op het idee brengt om geweld te gebruiken tegen politieagenten. ‘Begrijp ik het goed dat de heer Van Meijeren het volk oproept zich te bewapenen tegen de politie?’ vraagt een bezorgde agent zich op Twitter af.

De woorden van Van Meijeren neigen volgens advocaat Johan Mühren ‘inderdaad naar een klassiek geval van opruiing’. “Dit kan niet alleen een strafbaar feit opleveren, maar het is ook nog eens bijzonder kwalijk, nu de protestacties in grimmigheid toenemen.” Mühren zegt dat deze uitlatingen kunnen bijdragen ‘aan verdere gewelddadige escalaties’.

‘Griezelige karikatuur’

Strafrechtadvocaat Job Knoester onderschrijft dit en zegt dat het verstandig is als het Openbaar Ministerie in actie komt. “Dit mannetje is van een griezelige karikatuur veranderd in een gevaar. Ik ben er niet voor om alles in het strafrecht te betrekken, maar hier is het tijd om de streep te trekken. Het lijkt me goed dat het OM onderzoekt of dit voor de strafrechter moet worden gebracht.” Raadsman Sidney Smeets zegt ook: “Ik zou het als officier wel aandurven.”

Advocaat Mark-Jan Bouwman is niet gecharmeerd van de speech, maar denkt dat de aangifte weinig kans van slagen heeft. “Ik vind het niet een heel erg goed, eerder een wat warrig betoog, maar opruiing is het denk ik niet. Hij blijft net aan de niet-strafbare kant van de grens, naar mijn mening.”

Gündogan is met een team juristen bezig om de aangifte dinsdag af te handelen. Ze roept op Twitter andere Kamerleden op om hetzelfde te doen. “Onze rechtsstaat staat door dit soort rechts-extremistische en populistische types hevig onder druk. Het wordt tijd dat we daar collectief tegen optreden.”

Aangiftewaardig. En dat is wat ik ga doen. Wie doet mee? https://t.co/QjwPHoIu2B — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) 11 juli 2022

“Dat een Kamerlid aangifte doet tegen een ander Kamerlid is inderdaad ongebruikelijk en een flinke stap, maar voor mij is de maat vol. Je kan altijd wachten tot een ander deze stap neemt, maar voor je het weet ben je een van die landen waar persvrijheid of de democratie geen meter meer voorstelt.”

Reactie Van Meijeren

Van Meijeren is allerminst onder de indruk van de aangifte: ‘Dat je daar nog tijd voor kunt vrijmaken, ondanks dat je al maandenlang druk bent met het (tevergeefs) “ordenen van je gedachten”. Doe vooral aangifte, maar houd er rekening mee dat de politie mogelijk haar handen vol heeft aan meldingen van aanranding en (seksuele) intimidatie’, bijt hij Gündogan toe op Twitter.