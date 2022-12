Kamerlid Ellian wordt zwaar beveiligd: ‘Ik ga niet mijn mond houden’

Ulysse Ellian Beeld Chris en Marjan

Het jaar van Dit is de achtste aflevering van een serie eindejaarsinterviews waarin wordt teruggeblikt op 2022. Lees hier alle eindejaarsinterviews terug.

Onder zware bewaking betreedt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian de horecagelegenheid waar we voor dit interview hebben afgesproken. Hij kan, wil en mag niks over zijn huidige veiligheidssituatie zeggen. “Laat ik het zo zeggen: ze zijn er niet omdat ik ruzie heb met mijn vriendin.”

U heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk geroerd in de politieke arena. Ging het bij jullie thuis vaak over politiek?

“Het ging vaak over wat er in de wereld gebeurde. Over wat er in Nederland gebeurde. Mijn vader is natuurlijk nogal uitgesproken.”

Uw vader is de bekende columnist en opiniemaker Afshin Ellian. Hij is gevlucht uit Iran en ontmoette uw moeder in Afghanistan. Nadat jullie in Nederland waren aangekomen, gingen jullie in Tilburg wonen. Hoe was dat?

“Ik heb nooit doorgehad dat we in een moeilijke buurt in Tilburg woonden. Net zomin als ik doorhad dat mijn ouders het, als vluchtelingen, niet makkelijk hadden. Mijn ouders hadden voor zichzelf besloten: dit wordt ons land. Ze wilden dat ik zo min mogelijk in aanraking zou komen met hun verleden. Ik herinner me mijn jeugd in Tilburg als een onbezorgde tijd.”

Toen jullie op het punt stonden naar Almere te verhuizen kwam op een avond politie aan de deur. Wat was er aan de hand?

“Ze kwamen praten over een telefonische bedreiging die mijn vader had gemeld. Dat was de eerste keer dat ik iets onveiligs meemaakte. Mijn vader bleef zich publiekelijk uitspreken. In 2004 werd Theo van Gogh vermoord en werd hij, net als Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, ernstig bedreigd. Vanaf dat moment herinner ik me dat de politie veelvuldig aanwezig was. Ergens rondom de aanslagen in Londen (7 juli 2005, red.) belde mijn vader op en zei: ‘Ik kom niet alleen naar huis’. Toen kwam hij met dezelfde mensen, die nu met mij zijn, binnen.”

In hoeverre had de beveiliging van uw vader effect op u?

“Als wij met mijn ouders ergens naartoe gingen, zaten we in het pakketje. Mijn zusje en ik zaten niet bij hem in de auto, maar in een ander voertuig. Maar de consequentie van die situatie was wel dat mijn vader niet meer zo vaak dingen met ons deed. Ik was toen 16 jaar oud. Het was een lastige fase in mijn leven.”

Wanneer besloot u eigenlijk dat u politicus wilde worden?

“Ik was een jaar of 23, bij mijn ouders stond het journaal aan en ik was weer eens aan het mopperen op alles wat ik zag. Daarop ontplofte mijn vader. ‘Je zit hier de wereld te becommentariëren vanaf de zijlijn maar wat heb je zelf gedaan dan?,’ vroeg hij. ‘Jij moet je eigen keuzes maken, maar als ik je een advies mag geven: begin dan in je eigen omgeving. Begin bij je eigen stad.’ Vlak daarna ben ik naar een ledenvergadering van de VVD in Almere gegaan.”

In 2015 werd elektricien Ali Motamed in Almere doodgeschoten. Drie jaar later onthulde deze krant dat het slachtoffer Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Hij was, voor zijn rol bij een bomaanslag in Iran, daar tot de doodstraf veroordeeld. Was u persoonlijk geraakt?

“Toen ik dat las, zag ik weer hoe ver de tentakels van de Iraanse dictatuur reiken. De zaak had veel losgemaakt in Almere, veel mensen vroegen zich af hoe het nou zat. De vermeende opdrachtgever was Naoufal F., die viel te plaatsen in de hoek van de georganiseerde misdaad en Mocro-maffia. Daar heb ik toen veel vragen over gesteld. Omdat het zo’n internationale zaak is, ben ik ook veel in de media geweest. Zelfs op BBC Persian.”

Uw uitspraken over deze zaak, en ook over Naoufal F., die inmiddels tot levenslang is veroordeeld, leidden ertoe dat u in maart 2019 beveiligd moest worden.

“Door de griffie van de gemeenteraad werd besloten dat ik op bepaalde momenten op het stadhuis beveiligd moest worden. Maar het viel wel mee. Ik had zoiets van: mijn vader heeft ook al beveiliging gehad. Dat was veel erger. Ik ga nu niet zitten huilen in een hoekje.”

Dat klinkt laconiek. Reageerde het thuisfront ook zo?

“Het staat me niet bij dat het een groot ding was thuis. Mijn vrouw heeft vaker gezegd: ik weet heel goed met wie ik ben en op wie ik verliefd ben geworden. Er was wel begrip. Ze weet waar ik voor sta.”

Na uw werk als gemeenteraadslid bent u, in maart 2021, als Kamerlid naar Den Haag gegaan. U heeft onder meer justitie en rechtspraak in uw portefeuille. U bent zich met name gaan uitspreken over het gevangeniswezen.

“De VVD-raadsfractie in Vught zocht contact met mij over de situatie rondom de EBI. Ik ben gaan kijken en zag colonnes waarin heel zware criminelen over de weg vervoerd werden naar hun processen. Dat vormt een groot risico voor ontsnappingen. Daar heb ik me in vastgebeten en in het gevangenisregime. Ik ben naar Italië gegaan, daar wonen de zwaarste criminelen hun proces via videoverbinding bij. Die komen de gevangenis niet eens uit. Zoals het bij ons gaat, slaat nergens op.”

Hoe urgent is het probleem volgens u?

“De EBI is gebouwd om ontsnappingen tegen te gaan. De redenering is altijd geweest: we vangen de boef en zetten hem vast, en dan is Nederland veiliger. Dat klopt niet meer. Er is nu een categorie criminelen die lange straffen uit moet zitten maar in de gevangenis niet stopt met crimineel te zijn. Het gaat over één procent van het gevangeniswezen. Misschien twee procent. Maar ik vind dat je daar wel streng tegen moet optreden en ervoor moet zorgen dat zij in de gevangenis niet door kunnen gaan met hun criminele zaken.”

U heeft de strategie gekozen om problemen die u signaleert aan te wijzen. Daarbij noemt u concreet namen van mensen als Naoufal F., Ridouan Taghi en recentelijk Benaouf A. Waarom doet u dat?

“Ik heb daar goed over nagedacht. Op zich past enige terughoudendheid bij het noemen van namen. En als Kamerlid past terughoudendheid bij individuele gevallen. Maar gaat het hier nog over individuele gevallen of hebben we het over een fenomeen? Namelijk: criminele kopstukken die er alles aan zullen doen om boodschappen naar buiten te krijgen. Je kunt er toch niet omheen dat alles rondom Ridouan Taghi zo omvangrijk is dat het heel Nederland treft? Dan mag ik toch het probleem benoemen?”

De kritiek vanuit de advocatuur is dat u daarmee losstaande gevallen veralgemeniseert. Ook klinkt het verwijt dat u zichzelf zo probeert te profileren.

“Mezelf profileren is nooit een afweging geweest. Benaouf A. is veroordeeld voor het aansturen van een organisatie en het coördineren van moordaanslagen vanuit detentie. Dan steek ik mijn vinger op. Zien we met zijn allen niet dat dit niet kan? En, zo ja, gaan we dan veranderen? Het argument wordt sterker als je laat zien: dit is het geval, dit is degene om wie het gaat en dit is het overkoepelende probleem of fenomeen. Het is raar om eromheen te draaien. Dit is waar we mee te dealen hebben de komende decennia.”

Bij een recent getuigenverhoor van Ridouan Taghi werd door zijn advocaat gesteld dat u uw Kamerlidmaatschap zou misbruiken om hem slecht af te schilderen. Wat vindt u daarvan?

“Dat is volstrekt onzinnig. Wat heb ik te maken met die rechtszaak? Niks. Wat ik wil bereiken is dat ons gevangeniswezen bestand is tegen de realiteit van deze nieuwe generatie zware jongens. En Ridouan Taghi wordt momenteel gezien als een van de allergrootsten. Dat criminelen het vervelend vinden dat ik ervoor zorg dat ze hun zaken niet voort kunnen zetten vanuit detentie, kan ik me voorstellen. Maar daarom ga ik niet mijn mond houden.”

We zien dat u vandaag met beveiliging bent gearriveerd. Dat is vast geen pretje.

“Dat klopt. Het is geen lolletje. Je levert vrijheid in. Ik vertrouw op de mensen die zeggen dat beveiliging nodig is.”

Heeft het feit dat u beveiligd wordt iets met uw uitspraken over bepaalde personen te maken?

“Daar kan ik echt niks over zeggen.”

Bent u door uw huidige situatie wellicht anders gaan denken over de wijze waarop u zich uit?

“Nee. Misschien is deze situatie wel mijn lot. We kunnen niet de bad guys de dienst laten uitmaken. Mijn ouders zijn naar Nederland gekomen omdat ze hier in vrijheid konden leven. Als ik door mijn vrijheid op te offeren de vrijheid en veiligheid van anderen kan verdedigen, dan zij dat zo.”

Beeld Chris en Marjan

Ulysse Ellian 17 september 1988, Kaboel Groeit op in Tilburg en Almere Opleiding gymnasium aan Baken Park Lyceum Almere, rechten VU Amsterdam 2011 docent-onderzoeker privaatrecht aan VU 2014 onderzoeker voor parlementaire enquête Fyra 2014 fractie-assistent VVD Almere 2018 fractievoorzitter VVD Almere 2021 Kamerlid VVD