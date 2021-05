Kamerlid Don Ceder: ‘Dat mijn aanwezigheid in een wijk of straat risicoverhogend werkt, dat is bizar’

Politicus en advocaat Don Ceder: 'Ik ga soms optimistisch met de tijd om. Dat heeft zo zijn voordelen: soms denk ik dat ik tien dingen kan doen op een dag en lukt dat ook.' Beeld Harmen de Jong

Amsterdam-Zuidoost

“Ik woon er nog steeds. Zuidoost is voor mij heel lang Amsterdam geweest. Pas toen ik naar de middelbare school ging, naar het Nicolaas in Zuid, ontdekte ik dat Amsterdam groter en witter was. Ik heb op heel veel plekken gewoond: Strandvliet, Holendrecht, Reigersbos. Nu heb ik een appartement in Ganzenhoef. Een groot pluspunt is dat er altijd dichtbij wel iets lekkers te eten is. Ik spring op mijn scooter en haal Javaans, Surinaams – het is altijd wel goed.”

“Mijn vader was Surinaams, mijn moeder Ghanees. Ik ben vooral door mijn moeder op­gevoed. Ze was heel beschermend. Ik vond zesjes op school goed genoeg, zij vroeg altijd of er niet meer in had gezeten. Ik vond dat toen vervelend, maar ik denk wel dat het me heeft geholpen om uit het leven te halen wat erin zit. Ik heb vrienden van vroeger zien afglijden. Dat is geen diskwalificatie, wij groeiden op in een omgeving waar je gemakkelijk in de drugs­criminaliteit belandde. Ik heb ook het onbehagen gevoeld van opgroeien in moeilijke sociaal-economische omstandigheden. Dat kan je energie geven, maar je kunt ook denken: wat heeft het allemaal voor zin?”

Victory Outreach

“De kerk waar ik vanaf mijn elfde naartoe ging. Er kwamen leuke jongeren, en mettertijd kreeg ik ook steeds meer van de preken mee. Er hoorde een opvanghuis bij, voor mensen met een drugsverleden of vrouwen die uit de prostitutie stapten. Elke zondag zat ik als klein jochie naast mensen die na twintig jaar verslaving hun leven hebben weten te veranderen. Dat zijn voor mij levende wonderen. En dat komt niet alleen door het geloof, maar ook door daden van medegelovigen. Het geloof speelt niet alleen op zondag, in de kerk. Als je even doorvraagt, zie je dat achter veel sociale hulp een kerk zit. Voedselbanken, hulp aan ongedocumenteerden of aan mensen met schulden, die de overheid niet meer vertrouwen. De kerk weet hen wel te vinden.”

Ghana

“Ik moet zeggen dat ik me er de laatste jaren steeds verbondener mee voel. Ik ben er als peuter geweest en een paar jaar geleden weer. In het dorp waar mijn moeder opgroeide, ver van de grote steden, is op sommige plekken nog steeds geen riolering. Ze maakte er het beste van, maar dat is ook mijn geschiedenis.”

Toeslagenaffaire

“Een drama. Ik doe geen belastingrecht, maar ben me er twee jaar geleden in gaan verdiepen omdat mijn cliënten, mensen met zware schulden, er ook in verzeild waren geraakt. Dan kom je in een moeras terecht. Simpele dingen als het opvragen van een dossier, die je standaard doet als advocaat, duurden langer dan een jaar. Ik heb geen enkel volledig dossier gehad. Onschuldige mensen zijn vermangeld. De veronderstelling dat etniciteit een risicofactor is bij het opstellen van overheidsalgoritmes, dat doet mij wat. Er is een index die aangeeft hoe veilig een wijk is. Een van de factoren is afkomst. Dat vind ik ingewikkeld. Dat zou betekenen dat mijn aanwezigheid in een wijk of straat risicoverhogend werkt. Dat is bizar. En dat zijn we gewoon gaan vinden.”

Stotteren

“Dat deed ik als klein kind al. Daardoor was ik heel schuw en wilde ik nooit een spreekbeurt houden. Ik werd er niet echt mee gepest, er werd wel vaak om gelachen. Op een gegeven moment heb ik voor mezelf de keus gemaakt: Don, laat jij je hierdoor beperken of ga je gewoon de dingen zeggen die jij belangrijk vindt? Nu voel ik me er niet meer door gehinderd, ik ga er ontspannen mee om. Al ben ik misschien een beetje doorgeslagen door mijn carrière als advocaat en nu als Kamerlid. Dat staat haaks op hoe ik was als klein jochie.”

Vier

“Mijn plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik weet nog waar ik was toen ik dat hoorde: op cursus voor de permanente opleiding van de advocatuur. Ik was er wel even stil van. Vier, dat is hoog, dat is verkiesbaar.”

“De afgelopen jaren waren flink druk. Gemeenteraadslid is op papier een deeltijdfunctie, maar met maar één zetel in de gemeenteraad kan het hard gaan. En dan de advocatuur nog. Ik was de hele week overal in het land. De Kamer is ook knetterdruk, debat na debat, over grote thema’s, maar wel op één plek. Ik meld me ’s ochtends vroeg in dit grote gebouw aan het Binnenhof en hier vindt de chaos plaats.”

Sociaal advocaat

“Hard werken, dankbaar werk. Als je het goed wilt doen, steek je er veel meer uren in dan je betaald krijgt. Te weinig voor een gezonde boterham. Je moet idealist zijn om dat vol te houden. Goede collega’s zijn afgehaakt, en dat is niet omdat ze het niet meer leuk vonden.”

“Een van mijn eerste zaken was een gezin dat was afgesloten door Waternet. Ze hadden de rekening niet betaald. In de winter mag je mensen niet afsluiten, maar als je het in de zomer doet en de rekeningen blijven onbetaald, dan hoefde je mensen niet in de winter weer aan te sluiten. Hier ging het dus ook om kinderen die in de winter geen warme douche hadden. Ons systeem is gericht op het geven van prikkels aan mensen die niet willen betalen. Als iemand niet betaalt, verhoog je de kosten. Maar als iemand niet kán betalen, werkt dat averechts. Die glijdt alleen maar verder weg. Het hielp toen ik e­en brief schreef. Wat ook erg is: als je een advocaat inschakelt, kan er meteen van alles, maar die ‘gewone’ mensen die al een tijdje hetzelfde vragen, krijgen vaak nul reactie.”

Dj

“Op mijn zestiende kon ik voor een goed bedrag van een vriend een draaitafel kopen. Dat was mijn eerste kennismaking, toen alles nog met cd’s werd gedaan. Superleuk vond ik het: hoe je muziek kunt manipuleren, mixen, hoe je ideeën in je hoofd kunt uitwerken. En vooral dat je mensen in beweging kunt zetten met muziek. Op een gegeven moment ben ik ook op bruiloften gaan draaien. Al die verschillende generaties de dansvloer op krijgen, daar zit wel een uitdaging. Ik begin altijd met de oudjes. Vaak werkt Before I Let Go goed als opening, van Maze en Frankie Beverly. De ouderen hebben dan een moment van herkenning. Dat is belangrijk, want dan gaan zij dansen. En langzaam maar zeker werk je toe naar een nummer waarvan de jongeren opspringen. Bij kleine kinderen was Watch Me (Nae Nae) vaak een succes, want daar zit letterlijk een dansje bij. Maar dat is nu wat gedateerd.”

Abortus

“Een heftig onderwerp. Dat heb ik laatst nog ondervonden. Ik heb me in de campagne onhandig uitgedrukt toen het ging om de wettelijke bedenktermijn bij abortus na verkrachting. Ik had daar moeten zeggen dat je vrouwen in een noodsituatie natuurlijk zo snel mogelijk hulp moet bieden. Dat moet centraal staan. Of de ChristenUnie voor of tegen een bedenk­termijn na verkrachting is, is iets voor de Tweede Kamer. Mijn fractiegenoot Mirjam Bikker zal daar het woord over voeren. Als vrouw heeft het onderwerp voor haar ook een andere lading. Abortus is een ingrijpende beslissing voor de moeder en het leven dat ze in zich draagt, daar willen we voorzichtig over spreken.”

Laatkomer

“De ergste keer was een paar jaar geleden. Ik zat in Brussel, mijn werkafspraak liep uit, en toen haalde ik de trein terug naar Amsterdam niet. Daardoor heb ik de bruiloft van een goede vriend gemist. Dat heb ik heel erg gevonden.”

“Ik ga soms optimistisch met de tijd om. Dat heeft zo zijn voordelen: soms denk ik dat ik tien dingen kan doen op een dag en lukt dat ook. En soms gaat het verkeerd. Optimisme is goed, maar je moet dat afwisselen met gewoon op tijd zijn als je ergens moet zijn. Zeker in de Kamer.”

The Passion

“Ik mocht in 2018 een van de discipelen zijn. Een naamloze, dus ik mocht mijn rol zelf invullen. Ik volgde vooral Jezus. Volgens mij had ik geen tekst, ging het vooral om gezichtsuitdrukking. De verbazing en de angst als Jezus wordt weggevoerd. Dat kwam wel uit de verf.”

“Dat jaar was The Passion in Zuidoost. Dat gaf het een extra lading. Er liepen enorm veel mensen mee. Ze noemen Zuidoost niet voor niets de Bijlmer Belt.”

Mattheüs 25

“Verwacht je nu dat ik dat hoofdstuk helemaal citeer? Femke Halsema heeft het voorgelezen bij mijn afscheid van de gemeenteraad. Het is ook de tekst die ik aanhaalde toen ik begon in de raad. Kort samengevat draait het erom dat wat je voor de minsten doet, dat je dat voor God doet. Dus dat je moet opkomen voor mensen van wie de samenleving misschien zegt dat zij er niet toe doen. Ongedocumenteerde kinderen bijvoorbeeld, statelozen, mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Ik vond het roerend dat de burgemeester, volgens mij niet gelovig, dit vers uitsprak.”

Tweede luitenant reservist

“Inmiddels is het tweede luitenant officier reser­vist. Ik heb me een paar jaar geleden gemeld bij Defensie. Ik wilde naast de advocatuur iets betekenen voor het land, voor de internationale rechtsorde. Ik heb de militaire reservistenopleiding gevolgd en ben ook basisschutter. Ik kan best schieten, ja. Dat zal te maken hebben met mijn ervaring met videogames.”

Merol

“De zangeres? Hmm, Hou je bek en bef me ken ik niet. Ik zou dat nummer geloof ik niet draaien op een bruiloftsfeest. Dat vraagt toch om een net iets andere atmosfeer.”