Kamerleden willen voor maandagmiddag opheldering van voorzitter Bergkamp in zaak-Arib

Khadija Arib (links) vindt dat Vera Bergkamp (rechts) verantwoordelijk is voor de manier waarop de beschuldigingen aan haar adres zijn aangepakt. Beeld ANP / ANP

Partijleiders van de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, BBB en het Kamerlid Omtzigt hebben vrijdag een drie pagina’s tellende brief gestuurd met tal van kritische vragen over de manier waarop Bergkamp en het presidium het hebben aangepakt.

‘Wij willen u om heldere uitleg vragen over wat er is gebeurd, in het belang van het aanzien van de Tweede Kamer,’ zo schrijven Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Ze noemen de kwestie ‘van groot belang voor het vertrouwen in onze democratie en onze instituties’.

Woensdagavond lekte via NRC uit dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, een onafhankelijk onderzoek wil naar het optreden van Arib in haar periode als Tweede Kamervoorzitter. Aanleiding voor het onderzoek zijn twee anonieme personen, die Arib er onder meer van beschuldigen een ‘schrikbewind’ te hebben gevoerd.

Volgens de bezorgde Kamerleden zijn veel vragen gerezen naar aanleiding van het artikel. ‘Wij hadden erop gerekend dat het presidium de Kamerleden spontaan zou informeren, aangezien er vrij uitgebreid met de pers gecommuniceerd is. We hoorden echter een oorverdovende stilte van uw kant.’

Khadija Arib reageerde eerder zelf al woedend op de beschuldigingen. Ze spreekt van ‘een dolk in de rug’. “Dit is de lelijke kant van de politiek. Vera Bergkamp is hier verantwoordelijk voor.”