‘Kamerleden voorlopig tegen nieuwe kroongetuigendeals’

De broer van kroongetuige Nabil B. werd bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord toen hij dacht iemand te ontvangen voor een sollicitatiegesprek. Beeld Michel van Bergen/EPA

Dat meldt de NOS. De aanleiding is het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries. ‘Het kabinet zal stevige verbeteringen moeten doorvoeren.’

Kamerleden van coalitiepartij D66 en ook leden de oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en Denk vinden dat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid eerst de benodigde verbeteringen moet doorvoeren in het stelsel Bewaken en Beveiligen, voordat sprake kan zijn van mogelijke nieuwe deals.

“Nieuwe deals met kroongetuigen kunnen op dit moment niet aan de orde zijn, laat staan dat er sprake kan zijn van uitbreiding van de kroongetuigenregeling op het oude fundament,” zeggen Kamerleden Sneller (D66), Van Nispen (SP) Mutluer (PvdA), Ellemeet (GroenLinks) en Azarkan (Denk) tegen de NOS.

In november maakte minister Yesilgöz bekend dat ze het kroongetuigenprogramma wilde uitbreiden, maar verschillende fracties in de Tweede Kamer vragen haar dit besluit te heroverwegen naar aanleiding van de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

‘Stoïcijns doorgaan’

Op 1 maart kwam de OVV met haar rapport, waarin een onthutsend beeld werd gegeven van het stelsel Bewaken en Beveiligen, dat verantwoordelijk was voor het beveiligen van familie, advocaten en adviseurs van de kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. De veiligheid van de betrokken partijen was ondergeschikt aan opsporingsbelangen van politie en justitie, oordeelde de OVV. Daarnaast ontstond er door de kroongetuigendeal met Nabil B. een ‘bijzondere zorgplicht’ voor de veiligheid van zijn omgeving, waaraan het Openbaar Ministerie geen adequate invulling heeft gegeven. Ook was er een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de politie en het OM en werd er onvoldoende geluisterd naar waarschuwingen van de beveiligde personen.

Naar aanleiding van het rapport eisten de advocaten van Nabil B. dat Gerrit van den Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, opstapt. Hij ziet hier echter geen aanleiding voor, liet hij woensdag bij Nieuwsuur weten. Hij zei dat ‘stoïcijns’ moest worden doorgegaan met het bestrijden van het ‘nietsontziende criminele milieu en het meedogenloze geweld’ en dat hij zijn functie niet zal neerleggen.

Op 3 maart maakte plaatsvervangend korpschef van de Politie Nederland Liesbeth Huyzer bekend dat de politie de beveiliging van een nieuwe kroongetuige ‘niet aankan’. “Wij kunnen op dit moment de bewaking en beveiliging van betrokken personen niet regelen of onvoldoende regelen,” zei ze op Radio 1.