Kamerfracties willen medicijntak Sanquin voor Nederland behouden

Linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer vrezen dat internationale farmabedrijven nog machtiger worden als het Amsterdamse Sanquin Plasma Products (SPP) in zee gaat met een buitenlandse partner. SPP is de enige Nederlandse producent van bloedplasmamedicijnen, die steeds meer worden gebruikt. Mogelijk ook tegen Covid-19.

SP, PvdA en GroenLinks zijn gealarmeerd door de zoektocht van SPP naar een kapitaalkrachtige partij uit het buitenland. Afgelopen zaterdag zinspeelde SPP-topman Pieter de Geus in Het Parool op een partnerschap met het Franse farmaceutische staatsbedrijf LFB. Dat moet de financiële problemen van SPP het hoofd bieden.

Ook regeringspartij CDA is bezorgd. Kamerlid Joba van den Berg wil van partijgenoot minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) duidelijkheid over de financiële positie van SPP.

Afhankelijk van VS

Van den Berg vindt het belangrijk dat Europa voor ‘essentiële producten als plasmamedicatie’ niet afhankelijk is van andere werelddelen. Plasmamedicatie wordt steeds vaker voorgeschreven – de markt groeit jaarlijks met meer dan vijf procent - tegen onder meer afweerstoornissen en ontstekingen. De helft van de Europese plasmamedicatie wordt gemaakt met donorbloed uit de Verenigde Staten.

Afgelopen vrijdag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend Sanquin subsidie te geven voor het inzamelen van bloedplasma van donoren die corona hebben gehad. De hoop is dat daarmee een medicijn kan worden geproduceerd tegen Covid-19.

Volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven bewijst de coronacrisis dat Nederland een ‘eigen’ bedrijf als SPP zelfstandig in de lucht moet houden, ook als dat verlies lijdt. “SPP speelt een cruciale rol bij de productie van medicijnen uit bloedplasma. De kans is reëel dat hiermee een medicijn tegen corona kan worden gevonden. We zouden wel gek zijn zo’n bedrijf in de verkoop te doen.”

Monopolie

SPP is een dochterbedrijf van Sanquin, dat dankzij een wettelijk monopolie op de inzameling van bloed fungeert als nationale bloedbank voor Nederlandse ziekenhuizen. Ook heeft SPP de wettelijke taak Nederland van plasmageneesmiddelen te voorzien.

SPP was in 2018 goed voor meer dan de helft van Sanquins jaaromzet van 500 miljoen euro. Maar door het wegvallen van de voornaamste klant (farmaconcern Shire, nu Takeda) lopen de inkomsten terug. Voor een sterkere positie in de hevige mondiale concurrentiestrijd met internationale farmabedrijven is het relatief kleine SPP op zoek naar samenwerking.

SP’er Van Gerven vreest dat SPP zal worden overvleugeld als het kiest voor het Franse LFB: “We hebben ervaring met Air France-KLM. Het zal waarschijnlijk betekenen dat klein wordt opgegeten door groot.”

Ook Corinne Ellemeet (GroenLinks) vindt dat de overheid zo nodig moet bijspringen, zodat SPP in Nederlandse handen blijft. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister De Jonge over de kwestie. Ze wil voorkomen dat medische kennis van SPP of de productie van medisch toebehoren verloren gaat door buitenlandse samenwerking of overname.

Vitaal belang

Hayke Veldman (VVD) noemt medicijnproductie in Nederland zelf van vitaal belang. “We zijn steeds afhankelijker geworden van landen als India en China. Al voor de coronacrisis was er de inzet om productie terug te brengen naar Europa.”