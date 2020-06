Kamercommissie: buitenlandse lange arm heeft moskeeën in greep

De Blauwe Moskee. Beeld ANP

Dit staat in het donderdag verschenen rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die (met een zogenoemde flitsenquête) ongewenste beïnvloeding via met name moskeeën heeft onderzocht. ‘Het zicht is beperkt en afhankelijk van de goede wil van andere landen om daarover informatie te delen,’ zegt de commissie over de financieringsstromen.

Gemeenten hebben vaak nauwelijks in de gaten wat er speelt. Dat is alleen anders als burgemeesters en/of ambtenaren er via informele wegen de vinger achter krijgen. De schimmigheid komt van twee kanten: van financiers uit met name de Golfstaten en Turkije, en van de ontvangende partijen in Nederland. Dat zijn doorgaans stichtingen die zich bezighouden met zaken als informeel islamitisch onderwijs, liefdadigheid en religie. Voor de schenkers is het onnodig voorwaarden aan de giften te verbinden, omdat de donateurs vrijwel uitsluitend geld geven aan organisaties die hun politiek-religieuze visie onderschrijven.

De commissie somt een reeks mogelijke maatregelen op om er meer grip op te krijgen, zoals uitbreiden van de bevoegdheden van het Financieel Expertise Centrum en een taskforce waarin verschillende overheidsinstanties samenwerken. Ook is het een optie de ontvangende partijen te verplichten een jaarrekening te publiceren of een compleet verbod op buitenlandse financiering voor religieuze doeleinden af te kondigen, zoals in Oostenrijk. Een keuze hierover gaat de commissie nadrukkelijk uit de weg. ‘Het is nu aan de politieke partijen om conclusies te trekken.’

Salafisme

Mede om die reden stapte PVV-Kamerlid Edgar Mulder eind vorige maand uit de commissie. In zijn beleving weigeren de andere leden vanwege onderlinge onenigheid harde conclusies te verbinden aan het gegeven dat moskeeën aangestuurd worden vanuit islamitische landen.

Volgens het rapport wordt met het buitenlandse geld vaak een fundamentalistische islamitische boodschap verspreid. Het gaat onder andere om salafisme en gedachtegoed van de Moslimbroederschap. Die laatste beweging wordt in verband gebracht met de Blauwe Moskee in Amsterdam. Het moskeegebouw is van een stichting onder voorzitterschap van een Koeweitse ex-topambtenaar die lid is van de Koeweitse Moslimbroederschap. De commissie schrijft ook dat hoofdimam Yassin Elforkani in 2019 de Moslimbroeders zou hebben geprezen in een gebed vanwege de dood van de Egyptische ex-president Mohamed Morsi.

Elforkani zelf ontkent iedere band met de Moslimbroeders.