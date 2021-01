Kamer zet besluit over Lelystad Airport in de ijskast

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Onderwerpen die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat een kabinet demissionair is door het parlement in de ijskast worden gezet. Dat betekent dat ze niet op de Kameragenda komen, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. En dat kan nog wel tot eind dit jaar duren.

Met het controversieel verklaren van onderwerpen wordt voorkomen dat het kabinet ‘over zijn graf heen regeert’. Met andere woorden: het aftredende kabinet kan niet nog snel voor de verkiezingen omstreden zaken regelen. De opening van Lelystad Airport ligt politiek zeer gevoelig.

Wat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) betreft, gaat de opening van de uitgebreide luchthaven Lelystad in november gewoon door, ook al is door de coronacrisis het luchtvaartverkeer drastisch afgenomen. Toch ging de bewindsvrouw er zondag in tv-programma Buitenhof al vanuit dat het aan een volgend kabinet en parlement is om een definitief besluit te nemen.

Extra check

Volgens een woordvoerder van de minister is aan bijna alle voorwaarden voor opening van Lelystad Airport voldaan, behalve een stikstofvergunning. Die moet worden afgegeven door het ministerie van Landbouw.

Het departement gaat een extra check doen op de ‘verkeerscomponent’ van de vergunning voor Lelystad Airport, nadat de Raad van State vorige week bepaalde dat de minister beter moet motiveren dat de berekeningen van de stikstofuitstoot van een ander project – de doorgetrokken snelweg A15 – volledig zijn. Zo’n extra check hoeft volgens een zegsman van LNV echter ‘niet lang te duren’.

De kosten van de ombouw van Lelystad Airport zijn inmiddels opgelopen tot ruim 200 miljoen euro.