Kamer woedend om afbreken werkbezoek minister Schouten

Aan de Molendijk in Kamperland verzamelden ongeveer dertig boeren zich met hun trekkers om te praten met minister Carola Schouten van Landbouw. Beeld PZC

De bewindsvrouw was al op een locatie - een boerderij - geweest, maar onderweg naar het tweede deel van het werkbezoek kwam het signaal van de politie dat tientallen trekkers de weg verderop blokkeerden. “Ze zeiden dat de veiligheid in het geding was, dus was het een logisch besluit om het werkbezoek niet voort te zetten,” aldus een woordvoerster van de minister.



Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant was er geen sprake van een ‘dreigende situatie’, maar was de infrastructuur op de locatie waar de minister moest passeren, simpelweg niet geschikt voor een demonstratie.



“De Molenweg in Kamperland is een heel smalle weg, met weinig mogelijkheden om uit te wijken,” aldus de zegsman. “Daar stonden tientallen tractoren en dat is een situatie waarin het te makkelijk mis kan gaan. Nee, de sfeer was rustig, wij konden gewoon met de boeren praten.” Ook de betrokken agrariërs benadrukken dat zij geen kwaad in de zin hadden.

Verbijsterend

Toch vindt een groot deel van de Tweede Kamer het verbijsterend dat de minister gisteren rechtsomkeert moest maken. Kamerlid Jaco Geurts (CDA): “Het kan niet zo zijn dat een minister, of welke politicus dan ook, het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dat vind ik ontoelaatbaar.’’



Tjeerd de Groot (D66) stelt zelfs dat de politie het werkbezoek alsnog mogelijk had moeten maken. “We leven in een prachtig land met het recht op demonstratie, maar daar kleven ook spelregels aan en boeren moeten zich daaraan houden. Ze dienen respect te tonen voor de wet. Dit loopt de spuigaten uit.’’

Nooit bedreigend

De VVD benadrukt dat protesteren en demonstreren een recht is. “Maar de situatie mag natuurlijk nooit bedreigend zijn voor de minister. Daarmee lossen de boeren niets op,” aldus parlementariër Helma Lodders. En Frank Futselaar (SP) zegt: “De minister moet altijd ergens op bezoek kunnen. Iedereen die dat onmogelijk maakt, valt wat te verwijten.’’



William Moorlag (PvdA) ziet dat een deel van de boeren radicaliseert en het recht in eigen hand neemt. “Ze hebben schijt aan voorschriften vanuit de veiligheidsregio’s. Het kan niet dat boeren de verkeersveiligheid in gevaar brengen of mensen bedreigen. Een aantal acties gaat echt te ver.’’ Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, de partij van minister Schouten, spreekt van ‘een treurige dag’. “Als elk redelijk gesprek letterlijk geblokkeerd wordt, praat niemand meer met iemand.”