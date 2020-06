Kamer wil parlementaire ondervraging toeslagenaffaire

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire voeren actie op het Plein tijdens het Tweede Kamerdebat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Beeld ANP

Dat betekent dat onder anderen voormalig politici onder ede gehoord kunnen worden over de kwestie. Getuigen die de Kamer wil ondervragen zijn bovendien verplicht te verschijnen.

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over een voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging, die korter en minder uitgebreid is dan een parlementaire enquête. Het voorstel kan op brede steun rekenen.

Verrast door media

Over de toeslagenaffaire blijft één klacht van de Kamer terugkeren: een gebrek aan informatie. Nog steeds komen media als RTL Nieuws en Trouw met onthullingen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is er al langer klaar mee: “Er komen steeds meer stukken naar boven, maar er is geen transparantie,” meende hij.

In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders gedupeerd doordat toeslagen onterecht werden stopgezet en teruggevorderd, na een ontspoorde fraudejacht. Door de harde fraudeaanpak die de Belastingdienst enkele jaren terug hanteerde, kwamen veel gedupeerden in grote financiële problemen. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel trad eind vorig jaar af wegens de affaire. Zijn opvolger, werd staatssecretaris Alexandra van Huffelen.