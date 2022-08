Kamer wil opheldering over chaos asielopvang en overleden baby

De afgelopen twee nachten hebben honderden mensen buiten geslapen. Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Beeld ANP

De fracties willen ‘zo spoedig mogelijk duidelijkheid over wat er is gebeurd en wat de precieze doodsoorzaak is’, verduidelijkt Kati Piri (PvdA), die het verzoek samen met GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger heeft ingediend. Met de SP willen PvdA, GroenLinks en Volt daarnaast snel een Kamerdebat.

Omdat het asielbeleid van het kabinet ‘gierend uit de klauwen loopt’, heeft SP-Kamerlid Jasper van Dijk woensdag een verzoek voor een Kamerdebat ingediend. Directe aanleiding voor Van Dijk zijn de ruim 700 asielzoekers die afgelopen nacht in Ter Apel buiten op het gras moesten slapen. Daarbovenop komt het overlijden van een drie maanden oude baby. “De ellende neemt alleen maar toe.”

Doorstroom

CDA-Kamerlid Anne Kuik was dinsdag zelf in Ter Apel. “Ik vind het echt beschamend dat we de asielopvang niet op orde hebben,” zegt de christendemocrate. Het probleem is volgens Kuik dat de doorstoom vastloopt. Ook zij wil dat Van der Burg uitzoekt wat er is gebeurd rond het overlijden van de baby.

GroenLinks en PvdA willen - naast duidelijkheid over het overlijden van de baby - van de staatssecretaris weten hoe hij naar de leefomstandigheden in de opvang in Ter Apel kijkt. Volgens Piri wordt de chaos rond het aanmeldcentrum ‘alleen maar groter’ en zijn oplossingen voor ‘menswaardige opvang nog lang niet in zicht’.

Wat SP’er Van Dijk betreft moet de staatssecretaris zo snel mogelijk met een structurele oplossing komen van de asielcrisis, in plaats van alsmaar ad hoc ‘paniekmaatregelen’ te nemen. Hij doelt daarmee onder meer op het passeren van de gemeente Tubbergen, door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een vergunning te geven in een hotel in Albergen een asielzoekerscentrum te openen.