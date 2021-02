Kamer wil langere bescherming tegen beleggers op huizenmarkt

Demissionair Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Opkoopbescherming houdt in dat de koper van een huis het moet gaan bewonen, en alleen mag verhuren met een vergunning. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat gemeentes dit voor een periode van drie jaar kunnen doen, maar de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat uitbreiden naar vijf jaar. Bovendien kan de opkoopbescherming volgens het amendement van de partijen na iedere periode met nog eens vijf jaar worden verlengd.

Eerder was er al kritiek op het voorstel van Ollongren, omdat het niet genoeg zou zijn. Grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam vonden de voorgestelde periode te kort. “Voordat we de bureaucratie hebben opgetuigd, zijn we al drie jaar verder,” zei de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) in januari. Wethouders uit de verschillende steden pleiten voor een verbod voor onbepaalde tijd.