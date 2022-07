Kamer wil extra maatregelen EBI in Vught tegen bende van Taghi

Beveiligde auto’s arriveren bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Beeld ANP

De Kamer omarmt hiermee een motie van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, die het kabinet daartoe oproept.

Volgens Ellian zijn extra acties nodig, omdat de bendeleden er alles aan doen om hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voort te zetten. Hun organisaties kunnen alleen ontmanteld worden als er geen contact meer is met handlangers in de buitenwereld, stelt hij. In de EBI zitten zware en vluchtgevaarlijke criminelen, onder wie Taghi en Willem Holleeder, maar ook verschillende Syriëgangers.

De VVD wil het telefonisch contact van de gevangen terugbrengen van twee keer tien minuten per week naar een keer tien minuten. Ook zou er per bezoekmoment maximaal een persoon op bezoek mogen komen. Bij kinderen mag hoogstens een volwassene mee, vindt de grootste regeringspartij. Daarnaast mogen de bellers alleen in het Nederlands of Engels telefoneren, tenzij de betrokkene beide talen niet machtig is.

Sinds begin juli is het luchtruim boven en in de directe omgeving van de EBI gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen via de lucht. Deze maatregel duurt in ieder geval nog tot 1 januari 2023.