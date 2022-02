Kamer verlegt de abortusregels: pil via huisarts en bedenktijd gaat overboord

Wieke Paulusma (D66, links), Jan Paternotte (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Beeld Bart Maat/ANP

Beide plannen worden ingediend door VVD, D66, PvdA en GroenLinks en kunnen rekenen op steun van de meerderheid. Over het schrappen van de beraadtermijn wordt donderdag in de Tweede Kamer gestemd, later volgt de stemming over de abortuspil nog. Daarover werd woensdag voor het eerst gedebatteerd.

In vertrouwde handen

Als vrouwen bij de huisarts terechtkunnen voor de afbreking van de zwangerschap is dat meer vertrouwd dan bij een kliniek, redeneren de indieners van het plan. Ook is de huisarts vaak dichtbij, en de nazorg is dan eveneens in vertrouwde handen.

“Er zijn geen inhoudelijke argumenten waarom vrouwen niet zelf zouden kunnen kiezen voor de behandeling in een ziekenhuis, een huisarts of kliniek,” zei D66-Kamerlid Wieke Paulusma. “Wel wil onze fractie weten: zijn de abortusartsen als beroepsgroep wel betrokken, hoe is de kennis en de kwaliteit gewaarborgd? En nemen herhaalde abortussen af als de nazorg bij de huisarts is?”

Zorgvuldigheid

Medisch-ethische onderwerpen zijn voor veel partijen een vrije kwestie, zodat ieder Kamerlid stemt zonder fractiestandpunt. Daardoor is nog onduidelijk hoe groot de steun is. Wel zijn de christelijke partijen uiterst kritisch. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vreest dat de ‘zorgvuldigheid’ in gevaar komt als de huisarts na een consult van 10 of 20 minuten een abortuspil kan verstrekken. “Dat is toch heel vlug, heel snel, onzorgvuldig ook voor mijn gevoel.”

Volgens D66-Kamerlid Paulusma is de behandeling door de huisarts juist zorgvuldig: “De huisarts kent de vrouw, er is een vertrouwensrelatie.”