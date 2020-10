Kamer vergeeft koning na berouwvolle boodschap: ‘Dit had ik niet verwacht’

Koning Willem-Alexander (L) en koningin Máxima betuigen spijt in een video. Beeld EPA

Ronald van Raak (SP) zegt over de videoboodschap: “Dit had ik niet verwacht en ik ben onder de indruk. De koning erkent zijn fouten en heeft duidelijk lessen getrokken voor de toekomst. Door zijn manier van werken heeft de premier de zaak wél schade berokkend. Dat was dom, provocatief en onnodig. En natuurlijk is dit geen privézaak, al vind ik een debat erover voeren te ver gaan.’’

De parlementariër hoopt dat de royals hun lesje hebben geleerd. “Ze zijn teruggefloten. Ik krijg achteraf nog het meest een vieze smaak in mijn mond door het optreden van de RVD, die gewoon hebben staan liegen tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag. Een debat over het functioneren van de RVD zou wellicht wél op zijn plek zijn.”

Geen leugens

Er is volgens de de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst absoluut geen sprake van leugens, want die vrijdagmiddag wist de zegsman van de RVD niet of de koning op vakantie was gegaan. Daar is wel kort vooraf navraag over gedaan, na een twitter-publicatie, maar er was bij de start van de persconferentie nog geen antwoord op binnengekomen. Dus toen de RVD-man, ook woordvoerder koninklijk huis, zei: ‘Dat is mij niet bekend’, zou hij de waarheid hebben gesproken.

GroenLinks beschouwt de zaak afgesloten nu de koning zijn excuses heeft aangeboden. Eerder schreef woordvoerder Nevin Ozutok wel op Twitter dat de premier in zijn brief aan de Kamer had moeten melden dat de prinsessen langer in Griekenland zijn gebleven. Diezelfde mening heeft woordvoerder Joost Sneller (D66).

Sneller: “Goed dat na Rutte nu ook de koning zelf zo ruiterlijk erkent dat zijn vakantie niet gepast was. En als ik zeg dat de premier het langere verblijf van de prinsessen had moeten melden, dan vind ik het dus geen privézaak. Want? De trip van de beoogd erfopvolger is wel privé, maar die van de koning en koningin niet? Ik kan die redenering niet volgen.”

Kinderen

Kinderen moet je er in het algemeen wel buiten laten, vindt Sneller, maar hier geldt de ministeriële verantwoordelijkheid. “Deze zaak raakt het openbaar belang. De premier heeft wellicht de prinsessen willen beschermen, maar door de geheimzinnigheid zijn er flitsende camera’s ontstaan. En ik heb nog geen reden gekregen waarom het tripje zoveel dagen duurde. Dit kan bij een volgend coronadebat nog aan de orde komen, daar moet de premier opheldering over verschaffen. Ook kan hij voortaan beter voorkomen dat iemand van het koninklijk huis in zulke omstandigheden belandt.”

VVD’er Bart Smals laat weten na de boodschap: “Het is verstandig van de koning en koningin dat zij zich na alle consternatie direct tot het Nederlandse volk wenden. Ik vond het een oprechte en empathische boodschap. Zoals ze zelf zeggen: betrokken maar niet onfeilbaar.”