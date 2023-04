Kamer steunt verbetering beveiliging en regeling kroongetuigen

Beeld ANP / ANP

Ook de kroongetuigenregeling gaat op de schop, omdat de inzet van kroongetuigen niet goed loopt en veel gevaar en risico’s oplevert voor kroongetuigen, hun naasten of voor functionarissen.

De Kamer sprak donderdag zeker acht uur over de keiharde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die de aanloop onderzocht naar de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. Het drietal was gelieerd aan het omvangrijke strafproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

De OVV constateerde dat zowel politie als het Openbaar Ministerie in de fout ging, vooral omdat zij cruciale informatie niet met elkaar deelden, waardoor er geen passende beveiligingsmaatregelen werden getroffen. Om de versnippering van informatie voortaan te voorkomen wordt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de spil in de ‘informatiepuzzel’. “Wettelijk zal worden geborgd dat de NCTV de informatie krijgt die nodig is voor de gezagsrol,” gaf de bewindsvrouw aan. De Kamer is vooral bezorgd over het OM, dat weinig zelfreflectie toont over zijn eigen rol.

Schadevergoeding

Yeşilgöz maakte, net als OM-baas Gerrit van der Burg, eerder al excuses aan de nabestaanden voor de door overheidsdiensten gemaakte fouten, maar ze wilde donderdag niet zeggen of daar een schadevergoeding uit voortvloeit. Ze is en blijft in gesprek met de families, was het enige dat ze kwijt wilde. Ook de meeste Kamerleden betuigden hun medeleven aan de nabestaanden, voor wie het rapport en het debat erover in hun ogen ‘loodzwaar’ moeten zijn.

Hoewel de minister alle aanbevelingen van de OVV overneemt om het stelsel te verbeteren, klonken er twijfels over de uitwerking van de plannen. Felle kritiek was er op de lauwe en late reactie van Yeşilgöz toen het OVV-rapport was uitgekomen, maar politiek kwam de bewindsvrouw niet in de problemen. Alleen DENK-voorman Farid Azarkan diende een motie van wantrouwen in, ook namens de Groep Van Haga. Die zal ruim worden verworpen als na het reces over de moties wordt gestemd.

