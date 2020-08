Kamer stemt tegen verhoging zorgsalaris

Zorgpersoneel bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag. Beeld BSR Agency

De hele Tweede Kamer is het erover eens dat zorgmedewerkers een betere behandeling verdienen dan ze nu krijgen. Zeker gezien hun inzet tijdens de coronacrisis. Maar de coalitiepartijen vertalen die wens níet door naar een structurele loonsverhoging. Daarvoor is volgens het kabinet geen geld, omdat we de tering naar de nering moeten zetten. Ook vindt premier Rutte dat zorgpersoneel nú al voldoende loonsverhoging krijgt.

Dus werden moties van Geert Wilders (PVV) en Lilian Marijnissen (SP) voor extra salaris woensdag afgeschoten door de coalitie. Ook een Kamerwens van de SP om deze geste te financieren door de winstbelasting voor bedrijven niet te verlagen, haalde het niet.

De VVD stelde in plaats daarvan voor om regels in de zorg te schrappen, de werkdruk te verlagen en meer geld uit te trekken voor gezond eten en powernaps tijdens nachtdiensten. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: “Het begint met meer werkplezier, minder afvinklijstjes, meer ondersteuning bij opvang van kinderen en meer waardering voor onregelmatige diensten.”

Sommige salarissen kunnen omhoog

In sommige gevallen kunnen de lonen wel omhoog, stellen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De coalitiepartijen noemen daarbij het ‘startsalaris bij sommige functies’ en betere ‘doorgroeimogelijkheden’. Ze willen komende maand, tijdens de overleggen richting Prinsjesdag, van het kabinet horen of daar mogelijkheden zitten om sommige salarissen ‘gericht’ omhoog te krikken.

De fractievoorzitters waarschuwen voor te veel optimisme. Dijkhoff: “We moeten geen valse verwachtingen wekken over extra geld voor de zorg met Prinsjesdag.” Toch sloot hij die uitkomst niet uit. D66-leider Rob Jetten hoopt dat de regeringspartijen komende maand ‘op een constructieve manier kunnen kijken hoe we iets kunnen doen voor de zorg’.

Dat de regeringspartijen op Prinsjesdag met een gebaar richting de zorg willen komen, heeft te maken met de ‘wegloopactie’ van vorige week. Tweede Kamerleden van de coalitie verlieten vroegtijdig het parlement om zo niet te hoeven stemmen over de PVV-motie voor een structurele loonsverhoging in de zorg. Dat leidde tot een storm van maatschappelijke kritiek.

Knelpunten wegnemen

De coalitiepartners willen nu dat het kabinet gaat praten met de sociale partners en de zorgaanbieders over hoe ‘knelpunten’ in de zorg weggenomen kunnen worden. Het is vooral de bedoeling dat eventuele toezeggingen, plus een bescheiden zak geld, op Prinsjesdag door het kabinet kunnen worden gepresenteerd. In de wandelgangen leeft bij de coalitie de gedachte dat de oppositie ‘nu wel genoeg goede sier heeft gemaakt als voorvechter voor de zorg’.

Het is komende tijd de beurt aan de coalitie, die naar eigen zeggen best de helpende hand wil uitsteken voor de zorg. Dat er dus een ‘zorgcadeau’ komt rond Prinsjesdag, is vrijwel zeker. Maar de regeringspartijen willen dat cadeau zélf uitpakken, zonder de hete adem van de oppositiepartijen in hun nek te voelen.