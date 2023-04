Kamer ruziet over wetsvoorstel dat einde moet maken aan tijdelijke huur

Pieter Grinwis en Henk Nijboer en Hugo de Jonge tijdens een debat in de Tweede Kamer over tijdelijke huurcontracten. Beeld ANP

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat verhuurders met slechts één woning uitgezonderd worden van het verbod op tijdelijke contracten. Partijen zijn bang dat anders een groot deel van de huurwoningen straks leeg blijft staan.

Zij willen die uitzondering opnemen in een initiatiefwetsvoorstel van regeringspartner ChristenUnie (CU) en oppositiepartij PvdA dat een verbod regelt op tijdelijke huurcontracten. Als de wijzigingsvoorstellen van VVD en CDA het halen, overwegen CU en PvdA hun wetsvoorstel desnoods in te trekken. “Want dan zou de situatie voor huurders nog slechter worden dan het nu is,” zegt CU-Kamerlid Pieter Grinwis.

VVD en CDA zijn bang dat een te rigide verbod op tijdelijke contracten woningbezitters afschrikt waardoor ze het pand leeg laten staan. “In tijden van woningschaarste is een tijdelijk huis altijd nog beter dan geen huis,” stelt VVD-Kamerlid Peter de Groot.

Verkopen

Zo’n 80 procent van de verhuurders in Nederland zijn particulieren die maar één woning hebben die ze verhuren. Het gaat om ongeveer een half miljoen huurhuizen. Als het aan VVD en CDA ligt mogen die verhuurders tijdelijke huurcontracten blijven aanbieden, mits ze van plan zijn de woning op termijn te verkopen.

“Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een huis erven,” zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts. “Zij moeten de tijd krijgen om te beslissen wat ze met de erfenis doen en dat huis tijdelijk kunnen verhuren. We zijn bang dat kleine verhuurders anders afhaken en dat kunnen we nu niet hebben.”

Het wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA moet een vast huurcontract weer de norm maken. Sinds 2016 is het makkelijker geworden om tijdelijke huurcontracten aan te bieden en sindsdien heeft die huurvorm een enorme vlucht genomen.

De gedachte achter die wetswijziging was destijds dat er meer betaalbare huurwoningen bij zouden komen als een verhuurder niet meteen vastzat aan een huurder. Maar dat is niet gebeurd. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft het vooral gezorgd voor minder rechten voor huurders. Veel verhuurders willen na afloop van het huurcontract een andere huurder zodat ze de huurprijs kunnen verhogen.

Kind

In het voorstel van Nijboer en zijn CU-collega Grinwis staan wel uitzonderingen. Zo mag een particuliere verhuurder bijvoorbeeld de huur opzeggen wanneer hij zijn eigen kind aan een huis wil helpen. Maar VVD en CDA willen expliciet een aantal uitzonderingen op het verbod op tijdelijke contracten opnemen in de wet. Zo heeft Geurts nog een amendement ingediend waarin behalve verhuur aan bloedverwanten ook een aantal andere uitzonderingen staan. Zoals mensen die voor hun werk tijdelijk ergens anders wonen.

Initiatiefnemer Grinwis heeft moeite met alle uitzonderingen die andere partijen willen op zijn wetsvoorstel. “Zeker het voorstel om iedereen die zegt op termijn zijn huis te willen verkopen toch het recht te geven een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten, is desastreus. Iedereen met maar één woning in de verhuur zal dat dan in het huurcontract laten opnemen. Dat verslechtert de huurbescherming juist terwijl ons wetsvoorstel die wil verbeteren.”

Kritisch

Of het wetsvoorstel het haalt, is onzeker. Ook oppositiepartij PVV is kritisch en is onder andere bang dat verhuurders bij de rechter bot vangen wanneer zij hun huurder hun huis uit willen zetten om hun eigen kind een dak boven het hoofd te kunnen bieden.

De angst bij partijen komt niet uit de lucht vallen. Het kabinet werkt aan meerdere wetten om de huurmarkt aan banden te leggen en zo iets te doen tegen de soms exorbitante huurprijzen. Zo wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) ook een deel van de huizen in de vrije huursector een maximale huurprijs opleggen. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk waarschuwt dat die wet investeerders en verhuurders kan ontmoedigen om woningen voor het middensegment te bouwen of voor verhuur aan te bieden.