Kamer roept minister op toename internationale studenten af te remmen

Eerstejaars studenten tijdens de introductieweek. Beeld ANP

Kamerlid Peter Kwint (SP) en Harry van der Molen (CDA) roepen in hun motie op de Nederlandse universiteiten ‘tot nader order’ te laten stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten, in afwachting van nieuwe maatregelen die Dijkgraaf neemt omtrent internationalisering. Hun motie is door de Tweede Kamer aangenomen.

Een andere motie is die van VVD-Kamerlid Hatte van de Woude. Daarin wordt de minister opgeroepen om ‘uiterlijk voor het zomerreces’ met een nieuw wetsvoorstel te komen om de hoeveelheid internationale studenten te kunnen ‘beheersen’. Ook deze motie werd door een meerderheid van de Kamer gesteund.

Toegankelijkheid onder druk

De indieners (naast de VVD, ook CDA, JA21, BBB en lid-Omtzigt) constateren dat er ‘na jaren overleg nog steeds geen oplossing is’. Ook stellen de partijen dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk staat.

JA21, BBB en de VVD hadden ook een motie ingediend waarin de toename wordt gekoppeld aan de ‘druk op studentenhuisvesting’. Ook deze motie is door de Kamer aangenomen. Critici wijzen erop dat de afname van sociale huurwoningen leidt tot druk op de studentenhuisvesting. Dinsdag stapte de gemeente Amsterdam uit een samenwerkingsverband met studenten, onderwijsinstellingen en woonorganisaties voor het oplossen van het woningtekort.

Getouwtrek om internationale student

Voor universiteiten en de Haagse politiek is de internationalisering van het academisch onderwijs al enkele jaren een probleem. Internationale studenten brengen geld in het laatje, dus hebben onderwijsinstellingen jarenlang over de grens actief studenten geworven. Vooral door de afname van de rijksbijdrage per student (van 20.000 euro in 2000 naar 15.000 in 2020) zijn buitenlandse studenten een lucratief middel geworden voor universiteiten om inkomsten te genereren.

De keerzijde van de toegenomen internationalisering (in het collegejaar 2021-2022 kwam 23 procent van de studenten uit het buitenland) is dat het de druk op de onderwijssysteem verhoogt. Zo zijn er te weinig studieplekken en de werkdruk voor academisch personeel is al jarenlang ‘onacceptabel hoog’. De Universiteit van Amsterdam vraagt al enkele jaren beleid van het ministerie van Onderwijs om de hoeveelheid internationale studenten te reguleren.

Waar onder anderen VVD-Kamerlid Van der Woude al enige tijd pleit voor wetgeving om de toename van internationale studenten tegen te gaan, eisen protesterende academici, verenigd in actiegroep WOinActie, een structurele verhoging van de hoger-onderwijsbegroting met 1,15 miljard euro, om onder meer de toegenomen werkdruk te bestrijden.